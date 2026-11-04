La púgil puertorriqueña Amanda Serrano aseguró que su pelea ante la australiana Skye Falzon, la última de su carrera el 9 de enero próximo, será “la mejor” de todas de su historial y que se la disfrutará “cada segundo” ante su gente en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

Con dicho combate, Serrano, de 38 años, culminará una carrera de 18 años en el pugilismo profesional, y por primera vez en la principal salsa de espectáculos de la isla, donde, además, intentará romper la marca de 32 nocauts en el boxeo femenino que iguala con la estadounidense Christy Martin.

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En la pelea del 9 de enero, denominada ‘The Last Walk’, que será transmitida por DAZN, Serrano (50-4-1, 32 kos) expondrá los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de las 126 libras.

Serrano, en una rueda de prensa celebrada en el centro turístico sanjuanero Distrito T-Mobile, reconoció que Falzon “aprovechará la oportunidad e intentará ganarme sorpresivamente, pero daré lo máximo de mí”.

“Si llega el nocaut, pues llegó. Como dije: voy a disfrutarme cada segundo en que esté en el cuadrilátero en mi última pelea”, sostuvo Serrano.

Falzon (12-2, 7 kos), por su parte, admitió que “jamás” imaginó recibir una llamada para pelear ante Serrano, de quien dijo que es una fiel seguidora de su carrera.

“He seguido su carrera, soy seguidora de ella y es la mejor. Es la realidad. El haber recibido una llamada para pelear contra ella es un sueño hecho realidad. Es una oportunidad que siempre agradeceré y no puedo esperar para pelear”, destacó.

“Cuando gane o vaya a ganar, será algo grande para mí y mi carrera. Esto siempre lo soñé. Si lo sueñas, lo puedes lograr, no sería una peleadora si no pensara que vaya a ganar. Mi objetivo es ganar”, apuntó.

Será la primera vez que ambas peleen en el Coliseo de Puerto Rico, aunque Serrano pudo haber tenido esa oportunidad hace un par de años.

En aquella ocasión, exactamente el 3 de marzo de 2024, la boricua sufrió un incidente en su ojo derecho debido a una reacción química provocada por un gel para el cabello que le cayó en el ojo y las manos.

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Desde entonces, Serrano y su equipo de trabajo coqueteó con la oportunidad de hacer una pelea ante su gente y de retirarse en su isla natal.

Por ello, para Serrano, esta última pelea, según dijo en la rueda de prensa, “significa todo” y que anhela disfrutársela “en todo momento”.

“Llevo conmigo la bandera en mi corazón y quiero que celebren conmigo mi última travesía. Será una gran noche el 9 de enero”, indicó.

“Puerto Rico, mi isla hermosa, gracias por todo el amor, todo el apoyo y todo el cariño. El 9 de enero es para todos nosotros. Y les aseguró que será la mejor”, enfatizó.

La reyerta Serrano-Falzon será a 12 asaltos de 3 minutos cada uno, tal y como lo hacen los hombres en los campeonatos.

Serrano ha defendido que las mujeres puedan combatir bajo esa misma regla.

Fue en 2023 cuando la puertorriqueña protagonizó la primera pelea femenina por títulos mundiales unificados disputada a 12 asaltos de tres minutos, venciendo en la misma a la brasileña Danila Ramos.