Trujillo Alto. No es común que dos de los cinco campeones mundiales de Puerto Rico se suban a un cuadrilátero para una sesión de guanteo.

Pero, eso fue lo que ocurrió el miércoles cuando Amanda Serrano y Jonathan “Bomba” González se pusieron los guantes en un gimnasio de boxeo del Coliseo Rubén Zayas, en Trujillo Alto.

Ambos monarcas en sus respectivas divisiones llegaron al gimnasio bromeando el uno con el otro. Comenzaron brincando cuicas y poco después se engancharon las caretas y los guantes. Una vez ambos entraron al ring, el entrenador Jordan Maldonado sonó una campana con su celular y, de bromas, pasaron a un guanteo de campeones que parecía una pelea profesional.

Amanda Serrano se ajusta la careta de protección antes de su sesión de guanteo con Jonathan "Bomba" González. ( Carlos Rivera Giusti )

De hecho, este fue el último que ambos tendrán de cara a la cartelera de este 2 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Fueron ocho asaltos de tres minutos con 30 segundos de descanso en los que Serrano y González se dieron con todo. Desde fuertes golpes al rostro y cuerpo, hasta combinaciones que derrumbarían a cualquier otro púgil. Ambos demostraron en ese cuadrilátero por qué son dos de los mejores boxeadores que tiene Puerto Rico. Amanda con sus demoledores y abrumadores golpes y Bomba con su impecable boxeo.

Serrano defenderá los campeonatos de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB), Organización Internacional de Boxeo (OIB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante la alemana Nina Meinke; y González, el título de las 108 libras de la OMB contra su compatriota René “El Chulo” Santiago.

De más está decir que ambos han aprendido mucho de cada uno durante este tiempo que han compartido.

“(Un guanteo entre dos campeones) no pasa. Él es muy rápido y yo quiero ser como él. Yo soy fuerte y siempre quiero pelear, pero también quiero ser rápida como él. Ambos nos motivamos el uno del otro, y creo que es mejor para nosotros. (Guantear con él) me da más confianza”, expresó Serrano a Primera Hora tras concluir la sesión.

“Me gusta guantear con mi campeón porque saca lo mejor de mí“, agregó.

Jonathan "Bomba" González pega una mano al rostro de Amanda Serrano durante la sesión de guanteo. ( Carlos Rivera Giusti )

En los primeros asaltos, los dos púgiles estaban calentando motores. Pero, mientras se prolongaba la sesión y pasaban los rounds, ambos apretaron el acelerador y elevaron el volumen y fuerza de los golpes que lanzaron.

“Siempre el guanteo es jugando, pero nunca sale así“, dijo entre carcajadas la siete veces campeona mundial.

Frente a Serrano no había una tarea fácil. Además de ser un hombre, González es un monarca en la división minimosca que tiene un récord de 27-3-1 y 14 nocauts. Pero, son este tipo de sesiones las que les gustan a Serrano y Maldonado. Aquellas contra púgiles masculinos que son complicados y sacan lo mejor de Serrano.

“Todo lo que yo sentí ahí (en el cuadrilátero), no lo siento con una mujer. Todo lo que hago en el gimnasio me da mucha confianza para pelear frente a una mujer... Me siento bien y lista”, comentó.

Por otro lado, González aseguró que para él es un privilegio poder compartir un ring con la que considera la mejor boxeadora en la historia.

“Para mí, es un privilegio guantear con una persona como Amanda. Tal vez ella no lo dice, pero, para mí, es la mejor boxeadora en la historia del boxeo femenino y una de las mejores de Puerto Rico en ambas ramas”, opinó.

“Cuando uno va a guantear con un hombre y una mujer, aunque quisiera verlo igual, nunca se va a ver igual. Pero, guantear con Amanda es como guantear con cualquier otra persona. Es fuerte y no se cansa porque tiramos ocho rounds fuertes y no se cansó. Eso demuestra la condición que tenemos ambos. El 2 de marzo será un gran evento y dos grandes peleas”, abundó.

Pese a que Bomba fue parte de la preparación para su último combate, esta es la primera vez que comparte su campamento con Serrano desde que acordó que la púgil fuera su representante a principios de noviembre.

Al finalizar la sesión, ambos tiraron puños a un saco por tres minutos. ( Carlos Rivera Giusti )

Ahora está bajo la supervisión de Maldonado, y aseguró que se siente libre después de un 2023 que considera el peor año de su carrera.

“La motivación es distinta. Son personas bien distintas a las que tenía a mi alrededor. No tengo una persona aquí, aquí, aquí... Lo más (que me ha gustado) de Jordan y Amanda es que me han dejado ser yo junto a mi papá. Hoy mismo vio cómo estoy y la confianza que (Jordan) le ha dado a mi papá es lo grandioso de esto”, concluyó.