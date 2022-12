El choque entre la puertorriqueña Amanda “The Real Deal” Serrano y la irlandesa Katie Taylor del pasado abril fue escogida por ESPN como la “Pelea del Año” entre dos féminas. El mismo tuvo como escenario el legendario Madison Square Garden en Nueva York.

El pleito marcó la primera vez que dos mujeres encabezan un evento de boxeo en el famoso recinto. Taylor obtuvo la victoria en una cerrada decisión dividida.

“Estoy muy emocionada porque ESPN nos valoró por el gran esfuerzo que hice junto con Katie Taylor y, claro, nuestros equipos de trabajo para brindarle a los fanáticos una gran y emocionante pelea”, dijo Serrano, campeona mundial en siete divisiones, mediante una comunicación escrita.

PUBLICIDAD

Serrano y Taylor protagonizaron el evento más importante del 2022 dentro de un replete Madison Square Garden. Además, se estima que 1.5 millones de personas observaron la acción a través de varias plataformas. Eso también le ganó la distinción “Momento del Año” que otorga ESPN.

“Fue una pelea donde no podías escuchar la campana en cada asalto porque todo el mundo estaba de pie gritando y cantando. Mucha gente me dice que eso no había sucedido desde Miguel Cotto y eso es alucinante, un privilegio llegar a eso. Saber que el boxeo femenino pudo brillar en grande es muy emocionante. Son sueños que parecen imposibles, pero con el trabajo fuerte junto con un equipo de trabajo enfocado todo es posible porque su tiempo es perfecto”, afirmó Serrano.

El próximo compromiso de la puertorriqueña dentro del ring será el 4 de febrero de 2023 cuando enfrente a Erika Cruz, campeona pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).