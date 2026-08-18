El boxeador boricua Juanmita López de Jesús quiere aprovechar el buen momento que atraviesa para volver al ensogado antes de que termine el año y, si las gestiones prosperan, hacerlo con un título juvenil de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en juego.

El joven cagüeño viene de una actuación dominante el pasado sábado, cuando superó por decisión unánime al también puertorriqueño Edwin Cortés en el combate estelar de una velada presentada por Miguel Cotto Promotions en el Coliseo Roger Mendoza de Caguas.

Fue, además, una noche especial para López de Jesús al tener por primera vez la oportunidad de pelear frente a su gente del Valle del Turabo.

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“Lo próximo es sentarnos con la compañía (Top Rank). Queremos volver una vez más antes de que se acabe el año y buscar si se podría ver la posibilidad de optar por un título juvenil, que es lo que queremos”, expresó López a Primera Hora a través de una conversación vía telefónica.

El púgil, de 20 años, explicó que existe interés de todas las partes en encaminar la pelea por el campeonato.

Juanmita López de Jesús conecta una mano al rostro de Edwin Cortés durante su pelea en Caguas. ( Suministrada )

“Hay un interés de parte de ambos por optar por el título, así que sería cuestión de que la compañía en sí llegue a un acuerdo con el organismo para poder tener el título en juego en el combate”, indicó.

Aunque desconoce la fecha exacta de su posible próximo compromiso, López anticipó que podría celebrarse entre octubre y diciembre.

¿Un rival de preferencia?

Aunque dijo que la división de las 115 libras cuenta con varios contendientes en Estados Unidos y México, el púgil aseguró que no tiene todavía un rival específico en mente.

“No te diría en específico, hay varios. Las 115 libras son una categoría bien competitiva, en Estados Unidos hay varios oponentes que están sonando por ahí, en México también”, comentó.

“Así que el que nos pongan de frente, vamos a ir más que listos. Cualquier buena oportunidad vamos a aprovecharla y a dar de que hablar”, agregó el peleador.

Un Juanmita maduro

Con solo 18 meses como profesional, Juanmita entiende que cada una de sus siete peleas han sido parte de un proceso que lo ha llevado a madurar tanto dentro como fuera del ensogado.

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En ese trayecto, en el que cosecha siete victorias, tres de ellas por la vía del nocaut, ha experimentado exigencias, pero también la calma tras imponer su ritmo desde el primer asalto, como ocurrió ante Cortés, indicó.

“Creo que ha sido una carrera de mucho aprendizaje y experiencia. Diría yo que hemos tenido de todo en siete peleas. Hemos tenido nocauts en un solo minuto. Hemos tenido guerra. Hemos tenido peleas que hemos dominado completamente como fue la del sábado”, manifestó.

Esa experiencia, según López, ya se refleja sobre el ring y es bien vista por su promotora y su manejador, Peter Kahn.

“Esa etapa del chamaquito queda atrás. Ahora es una versión más madura, más fuerte y poco a poco van a seguir viendo la mejor versión de Juanmita cuando pase el tiempo”, afirmó.

“Yo creo que es lo que esperaban por eso han puesto su confianza en nosotros, en mí y en mi equipo de trabajo. Creo que ellos sabían lo que podíamos hacer y lo que podemos llegar a hacer”, concluyó López.