Londres. El excampeón mundial de peso pesado Anthony Joshua rindió un homenaje a sus dos amigos cercanos que murieron en un accidente automovilístico en Nigeria.

Joshua sufrió heridas leves en el accidente a finales de diciembre que mató a Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele. El vehículo en el que viajaban chocó contra un camión estacionado en una carretera principal cerca de Lagos.

“Gracias por todo el amor y cuidado que han mostrado a mis hermanos. Ni siquiera me di cuenta de lo especiales que son”, publicó este jueves Joshua en Instagram. “Solo caminaba con ellos y bromeaba con ellos, sin saber que Dios me mantenía en la presencia de grandes hombres”.

Relacionadas

  1. Adriana Díaz inicia el año con victoria para adelantar a los octavos de final del WTT Champions Doha 2026

  2. Subriel Matías y Eddie Hearn protagonizan intercambio verbal previo al combate ante Dalton Smith

  3. ¿Los Caribes de San Sebastián son la nueva dinastía del Voleibol Superior Masculino?

“100% es difícil para mí, pero sé que es aún más difícil para sus padres”, añadió. “Tengo una mente fuerte y creo que Dios conoce sus corazones. Que Dios tenga misericordia de mis hermanos”.

Ghami era el entrenador de fuerza y acondicionamiento de Joshua, mientras que Ayodele era un entrenador.

Adeniyi Mobolaji Kayode fue acusado de conducción peligrosa e imprudente.

Joshua tiene raíces familiares en Nigeria y asistió brevemente a un internado allí cuando era niño.