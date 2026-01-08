La conferencia de prensa de este jueves de cara a la velada que protagonizarán Subriel Matías y el británico Dalton Smith este sábado, tuvo como eje principal las figuras del campeón boricua y el promotor británico Eddie Hearn.

El boricua y dueño de la corona superligera del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que defenderá esa noche, fue recibido entre abucheos y pocos aplausos en el Barclays Center de Nueva York, escenario también de la cartelera.

“Me gusta la energía que están trayendo los fanáticos de Dalton. Bendiciones y les deseo éxito este sábado”, expresó Matías (23-2, 22 KO’s), antes de girar su atención hacia Hearn.

“Estoy aquí. La pelea sucede. Mi promotor te ganó la subasta. Con contratiempos o sin ellos, esta pelea se va a hacer realidad”, le dijo a Hearn.

Las expresiones del fajardeño fueron una respuesta a los comentarios previos de Hearn, quien había sembrado dudas sobre el proceso que llevó al combate.

“No sé realmente qué ha pasado con Subriel. Ha habido altos y bajos para esta pelea, pero el sábado se va a hacer justicia”, habría comentado el promotor.

Subriel viene de arrojar un positivo a ostarina, una sustancia para mejorar el rendimiento, el pasado 9 de noviembre, que puso en dudo la celebración de la reyerta. Sin embargo, arrojó negativo en la prueba antidopaje que la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés) que se le realizó el 24 de noviembre y el CMB autorizó mantener la pelea.

No obstante, Matías estará bajo probatoria por un año desde la fecha de la prueba. Durante este periodo deberá someterse a exámenes antidopaje adicionales a su costo, completar un programa educativo de nutrición del organismo y visitar gimnasios para orientarse sobre los riesgos de suplementos contaminados.

El CMB advirtió que si el boxeador arroja positivo en una prueba antidopaje durante el periodo de probatoria será suspendido indefinidamente, sin necesidad de una nueva investigación.

Matías aseguró en la conferencia que fue el propio Hearn y su equipo quienes divulgaron su resultado adverso.

Hearn no respondió a la acusación y destacó el trayecto de su boxeador, describiendo a Smith (18-0, 13 KO’s) como un peleador destinado a cumplir un sueño de niño y a coronarse campeón mundial.

“Para Dalton esto ha sido un sueño desde su infancia. Ha pagado todo lo que tiene que hacer, ha recorrido un largo camino para llegar y se va a llevar el cetro”, comentó el promotor británico.

Sin embargo, Matías no dejó pasar la oportunidad para volver a contrastar. “¿Camino? No jo... El camino mío sí ha sido duro. Yo sí me he tenido que jo... Si hablamos de eso... And still, eso es lo que va a pasar el sábado”.

Previo a este tenso intercambio, Smith comentó su deseo de arrebatarle la faja al boricua.

“Han habido altos y bajos para esta contienda, pero soy un hombre con una misión. Yo solo tengo un trabajo en mi mente convertirme en el próximo campeón mundial”,

A esto, Matías no solo le respondió a Smith sino también a sus fanáticos.

“Cuando yo digo que voy a sacarle la niña que tiene adentro y es que quiero que mantengan esa energía porque el sábado eso va a suceder. Ustedes se van a quedar atrás echando porra y Dalton es el que tiene que responder por ustedes. Así que el sábado los veo y espero que mantengan esa energía”, sentenció.