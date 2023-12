A sus 32 años y en su cuarto ciclo olímpico, la boxeadora Ashleyann Lozada sigue aprendiendo diariamente nuevas posturas y movimientos que pone en práctica durante su preparación, camino a los Juegos Olímpicos París 2024.

Más importante aún, Lozada está dispuesta a aprender, según su entrenador en el gimnasio de Bayamón, David Oyola.

“Se me hace fácil con ella porque siempre está disponible”, dijo Oyola.

La boxeadora explicó que está más que dispuesta a mejorar porque no quiere tener excusas en el torneo más importante de su carrera, en el que, además, el Comité Olímpico de Puerto Rico está haciendo una inversión en ella para que llegue a los Juegos al 100%.

“No quiero dejar nada. Si perdí, fue porque la otra fue mejor”, dijo Lozada, quien peleará en los 57 kilogramos en París 2024.

Zurda de mano, Lozada es poseedora de un lindo boxeo, de entrada y salida con rápidos movimientos de pies. Con ese estilo ha sido dos veces campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y una vez medallista Panamericana. Pero, según va subiendo el nivel, ella tiene que ir mejorando también.

Específicamente, Lozada y Oyola están trabajando en coordinación con el entrenador nacional Carlos ‘Cholo’ Espada y Joe Santiago en una mejor postura para que la quijada no quede tan expuesta y en movimientos de hombros para pasar los golpes de las rivales.

“Ella tiene velocidad de manos, pero tiende a subir la quijada cuando tira los golpes. Estamos trabajando duro en la postura, en el balance en las rodillas, en esconder un poco más los hombros, en la quijada. Estamos trabajando en esos detalles que le hacían falta, y lo ha hecho súper”, dijo Oyola. “Trato de que en todos los entrenamientos tomar un ratito para trabajar lo técnico y táctico. Estos boxeadores siempre crean manías y hay que trabajar las deficiencias”.

Lozada se enorgullece de aprender y de demostrar su calidad, como ya experimentó a principios del 2023 en el Campeonato Mundial de Mujeres en India. Allí tuvo que enfrentar en primera ronda a Xu Zichun, natural de China, y contra quien había perdido por decisión unánime en un torneo internacional celebrado en Colorado en septiembre de 2022. En esa ocasión, su rival logró establecer su tren de pelea utilizando mayormente su mano derecha en recto.

Sin embargo, ambas se volvieron a enfrentar en India y allí la boricua la venció por decisión dividida luego de haber hecho los ajustes técnicos.

“En Colorado peleé con una china que me encantaba y que me ganó bien. Pensaba que era superior, pero ella me demostró un talento increíble. Aprendí de ella. Me llevé un par de cosas y estuve dos meses imitando un poco su estilo. En el Mundial me tocó con ella en la primera ronda y me la gané, gracias a Dios. Es increíble todo lo que uno puede aprender. Si lo trabajas todos los días, el cerebro lo retiene”, recordó.

El boxeo de los Juegos Olímpicos inicia el 27 de julio. Lozada tendrá hasta entonces múltiples horas de gimnasio, días de competencias y fogueos para llegar en una condición óptimo y con un boxeo depurado.

No es cualquier Olimpiada; será la primera en que una boxeadora boricua verá acción, desde su debut en la edición de Londres 2012.

Puerto Rico ganó una medalla Olímpica en su primera aparición en el boxeo masculino con la histórica demostración de Juan Evangelista Venegas en la edición Londres 1948.

Lozada busca emular a Venegas. Por tanto, la púgil está enfocada en mejorar para guerrear.

“Los errores me pueden costar una pelea. Pero, si se arreglan desde ahora, puedo ser otra boxeadora en París. En pocos meses uno puede cambiar, si se lo propone”, sentenció.