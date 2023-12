La boxeadora Ashleyann Lozada dice que se siente mal cuando no está sobre el ring o alrededor de éste. Por tanto, le lejos de preocuparle, le provoca felicidad el cargado calendario que tiene en sus manos antes de llegar a los Juegos Olimpicos.

Lozada comenzó a entrenar en noviembre luego de un merecido descanso tras concluir Juegos Panamericanos Santiago 2023, que fue su tercer torneo internacional en un periodo de siete meses.

Ahora, mira con satisfacción el calendario del 2024 que la llevara a celebrar fogueos en enero, la probará en competencias en marzo y desembocará en París 2024, en donde el torneo de boxeo inicia el 27 de julio.

“Lo más que me da tristeza es no estar entrenando al 100%. Pero ahora que me dijeron la noticia de que vamos a viajar, mi estado de ánimo ha mejorado. Vivo para el deporte. El vacilón me alegra momentáneamente. Me está llegando el momento”, dijo.

Su calendario comenzará el 10 de enero en Bogotá, Colombia, donde celebrará un campamento. Es el mismo fogueo que tuvo Lozada y la Selección Nacional previo a los Juegos Panamericanos de Santiago, en los que logró la clasificación olímpica.

Allí hará buenos, fogueos, de esos que se sacan candela.

“Es igual que en la competencia: tres saltos con guantes de 10 onzas. Lo único es que no hay árbitro”, describió.

Posterior a Colombia, hará campamentos en España e Italia entre enero y febrero. Es España tendrá fogueos que no verá en Colombia por la presencia de púgiles europeas, que tienen estilos distintos a las boxeadoras de América.

Y en Italia, que es sede de un repechaje olímpico internacional, tendrá una miniolimpiada, pues Lozada dijo que allí estarán presentes las boxeadoras que también han clasificado con ella a París 2024. Será una buena oportunidad para estudiarlas, ante la posibilidad de que se las encuentre en el torneo olímpico.

“En España puedo chocar con las que van a intentar clasificar. Pero en Italia voy a chocar con las que están clasificadas. Ahí nos vamos a ver cara a cara y ver qué tiene cada oponente. Soy buena observando y me llevo conmigo todo lo que me falta para ejecutarlo en el ring. Voy a estudiarlas, como ellas también me estudiarán a mí“, razonó.

Lozada peleará en París en la división de 57 kilogramos. Ese ese pesó verán acción 22 boxeadoras. Además de Puerto Rico, púgiles de Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Brasil, Bulgaria, Francia, Italia, Irlanda, Túnez, entre otros, ya han clasificado a París 2024.

Lozada está trabajando en el gimnasio de Bayamón antes de reunirse con la Selección para ir el 10 de enero a un campamento en Colombia. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

La acción competitiva de Lozada inicia en marzo con el Campeonato Mundial Femenino en Kazajistan y el Campeonato Panamericano en México.

“Vamos a tratar de hacer historia en un Mundial con una medalla”, dijo.

Lozada agregó que en mayo viajará con la Selección a un segundo repechaje olímpico en Tailandia y allí seguirán los fogueos con la asiáticas ya clasificadas a París.

El cargado calendario de Lozada hace cuestionar si será demasiado, dado que la atleta debe llegar saludable a julio en París.

Lozada reconoció que el calendario es intenso, pero que también tiene espacio para recuperar y descansar.

“Luego de marzo tengo dos meses más sin actividad. Pienso que me va a ayudar física y mentalmente también. La preparación va a estar bien de acuerdo a las Olimpiadas. El mes más ocupado es marzo, pero después tumbo y sigo con una preparación más relejada”, sostuvo.

“Me van a mantener activa, como me gusta. Si veo que otras están trabajando, y yo cogiéndolo suave, me siento mal”, sentenció.