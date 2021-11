El campeón puertorriqueño Wilfredo ‘Bimbito’ Méndez, partió el sábado rumbo a Tokyo, Japón, donde el próximo 14 de diciembre defenderá su corona del peso mínimo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el primer retador, Masataka Taniguchi en el estadio Ryogoku Kokugikan de la capital japonesa.

Para Méndez será la tercera ocasión en que expone su cetro de las 105 libras y su primer combate en 22 meses, debido a que problemas para realizar peleas con clasificados mundiales asiáticos y las restricciones por la pandemia se lo impidieron.

“Para hacer la pelea, mis manejadores, Raúl Pastrana y José De La Cruz, de Grand Enterprises, me pidieron que llegara a Japón con dos semanas de anticipación para acostumbrarme a su horario, ya que son 12 horas de diferencia, y hacer la mejor pelea posible”, dijo Méndez.

“Lo importante es demostrar que en estos 22 meses que estuve sin pelear, me mantuve entrenando inteligentemente. En esos meses, tuve dos peleas opcionales que lamentablemente se cancelaron. Una fue contra Alexis Díaz, tras la cual me enfermé luego del pesaje, y la otra contra Carlos Buitrago, que lamentablemente no hizo el peso por la clásica milla. Ahora la tercera es la vencida y aquí estamos hacia Japón para llevar la sazón boricua”, expresó el peleador.

‘Bimbito’ enfrentará al japonés Taniguchi, primer clasificado de la OMB en el peso mínimo y retador mandatorio, esto como la pelea semiestelar de la velada boxística estelarizada por el campeón unificado de las 118 libras, Naoya Inoue, quien enfrentará al tailandés Aran Dipaen.

“Sabemos que mi oponente tuvo una derrota contra Vic Saludar y a Saludar yo le gané después para lograr mi sueño de convertirme en campeón mundial. Nosotros estamos preparándonos para la mejor versión de Taniguchi. Los estilos hacen peleas y no nos confiamos por un segundo de lo que pasó con Saludar”, manifestó Méndez.

“Aparte de que él (Taniguchi) tiene muy buena experiencia, la pelea será en su casa y eso le dará gran motivación, pero sinceramente esto es gran motivación para mí también porque tengo fanáticos japoneses que asistieron a la convención de la OMB en Japón para verme y me sorprendí mucho. Hay otros que me conocen desde que le gané a Saludar”, relató.

Méndez emprendió el viaje hacia Japón acompañado por sus entrenadores Yoel ‘Yowy’ González, Freddy Trinidad y Luis Medina.