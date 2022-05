La posibilidad de una revancha entre la boricua Amanda Serrano y la irlandesa Katie Taylor, tras un polémico resultado que favoreció a la segunda en su combate en Nueva York, y fue uno de los temas más discutidos en la conferencia de prensa postpelea.

17 Fotos El combate resultó con un polémico resultado.

Taylor se apuntó una controversial decisión dividida para defender sus cuatro cinturones de peso ligero. Serrano, sin embargo, fue la encargada en la noche de montar gran parte del show, siendo la peleadora que atacó y Taylor la que reaccionó y resistió.

Si habrá una revancha, habrá que esperar. El promotor de la boricua, Jake Paul, dijo que le dejará decidir eso a Amanda Serrano y a su equipo de trabajo. Que la boricua aún es campeona (en la división pluma) y que esperará a ver qué sucede.

PUBLICIDAD

“Eso está en manos de Amanda, pero creo que todos quieren ver una revancha. Ellos vinieron esta vez a la Ciudad de Nueva York, así que creo que si hay una revancha haría sentido que vayamos a Irlanda”, expresó Paul.

Mientras tanto, Maldonado comentó que “fue una pelea increíble. Fue una pelea que se fue para ambos lados. Para eso pagó la gente y eso era lo que todos querían. Ver a la núm.1 y la núm 2 del mundo. Katie se merece otra pelea. Si ella lo quiere hacer, iríamos a Irlanda de inmediato”.

Incluso, Paul comentó que mientras observaba la pelea junto a Eddie Hearn, presidente de Matchroom y promotor de Taylor, ambos comentaron de que si se diese una segunda pelea, los asaltos deberían durar tres minutos. Esa idea fue propuesta por Serrano para este encuentro, pero luego descartada.

“Mis últimas dos peleas fueron como coestelar, pero esta vez era yo (por la que aplaudían). Me dijeron que me lo disfrutara y eso hice. Cuando estas en la pelea bloqueas todo lo demás. Usualmente escucho solo a mi esquina, pero esta noche ni podía. No escuchaba ni a mi hermana (Cindy) ni a Jordan”, aseguró Serrano.

Serrano luce complacida luego de su desempeño en la meca del deporte. ( Ramón “Tonito” Zayas )

“Fue realmente sorprendente. Tener a tanta gente de Puerto Rico que vino a apoyarme, y tener a todos los irlandeses, aun cuando me abuchearon, fue una sensación impresionante. ¿Tener a dos mujeres estelarizando una cartelera en un Madison Square Garden vendido a capacidad? ¿Quién lo hubiese pensado? Vieron a dos campeonas dándolo todo en el ring”, expresó Serrano.

Oh…y la apuesta de un millón de dólares que Paul realizó con Hearn fue cancelada por Hearn el viernes, según informó Paul.

“Eddie se quitó de la apuesta el viernes. Dijo que por algún asunto legal no podía hacerla. Así que vamos a tratar de hacer algo para ayudar a causas benéficas. Perdí una apuesta, pero Amanda…estuviste sorprendente. Me inspiras. Hiciste una pelea increíble”, finalizó Paul.