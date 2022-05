Nueva York. Katie Taylor tiene medallas de oro en Juegos Europeos, en Campeonatos Europeos, en Mundiales y hasta en Olimpiadas. Pero el mejor momento de su carrera lo vivió el sábado en el Madison Square Garden.

Una maltratada Taylor acudió a la rueda de prensa posterior a su triunfo sobre Amanda Serrano y elogió a su rival, habló de qué sucedió en el quinto asalto y agradeció a todos los fanáticos, los de ella y los de Serrano, por haber hecho la noche del sábado el mejor momento de su carrera

“Esta noche estuvo llena de momentos especiales. Es la mejor noche de mi carrera. No estaba segura de que pudiese alcanzar lo especial que fue mi momento olímpico, pero esta noche fue absolutamente el mejor momento de mi carrera”, manifestó Taylor, quien estuvo acompañada por su promotor, Eddie Hearn, y su entrenador Ross Enamait.

“Y esta noche. Poder vender completamente el Madison Square Garden es sumamente especial. Aquí han peleado muchas leyendas y ahora las personas mencionarán mi nombre y el de Amanda por mucho tiempo”, comentó.

Lo más importante es siempre salir como ganadora sin importar la ejecución y esta noche fue fantástico. Amanda es una peleadora fenomenal y definitivamente ambas sacamos lo mejor de la otra - Katie Taylor

“El apoyo de los que viajaron fue increíble. Estoy muy agradecida por ese apoyo para mí y para Amanda, representamos nuestras naciones muy bien y fue simplemente increíble. Ese momento del pesaje con todas las personas y las banderas fue muy especial”, agregó.

“La mejor parte es poder inspirar a niñas jóvenes e inspirar a la próxima generación. Creo que Amanda y yo hemos roto muchas barreras durante los pasados años en nuestro deporte y creo que, de cierta manera, ambas somos ganadoras”, dijo.

Cuando se le preguntó si supo que necesitaba ganar los tres últimos asaltos del combate dijo que “sí. Vine de atrás y mi esquina me dijo que necesitábamos esos rounds, así que hice lo que tenía que hacer, tuve que sacar el corazón de campeona como siempre hago”.

“Lo más importante es siempre salir como ganadora sin importar la ejecución y esta noche fue fantástico. Amanda es una peleadora fenomenal y definitivamente ambas sacamos lo mejor de la otra”, sostuvo la campeona.

Agregó que no cree que Serrano haya hecho nada diferente en el quinto asalto, y que tal vez fue que ella se quedó demasiado tiempo al alcance de su rival. Un periodista le planteó que en ese asalto Taylor sufrió posiblemente más castigo que el que había sufrido en toda su carrera.

“No creo que estuviese tan lastimada como la gente pensó. No estaba preocupada, aunque sí supe que fue un asalto muy fuerte. Pero estaba bien, me sentía estable. La esquina me dijo que tenía que reagrupar y salir al próximo round”, manifestó Taylor. “El valor y el coraje salen de todo el trabajo duro que hice por meses. Es en esos momentos que sale el corazón”.

Sobre el asunto de una revancha en suelo irlandés, tanto Taylor como Hearn dijeron que estarían abiertos a la idea, ya que es algo que siempre ha estado en los planes: hacer un gran combate de Taylor en Irlanda antes de que decida colgar los guantes.

“Absolutamente. Una revancha sería fenomenal. Todos queremos ver lo mejor contra lo mejor. Si fuese en Dublín podríamos usar el Croke Park y meter a 80,000 personas. Eso sería increíble. Eso podría suceder”, dijo.

Hearn tomó control de la conversación y bromeó que no sabía “si muchos puertorriqueños viajarían a Croke Park (Dublín, Irlanda), pero siempre ha estado en nuestras mentes que pueda pelear en Irlanda durante su carrera. Si lo pudiésemos hacer, sería muy especial”.

“Pero esta noche hicimos la mayor pelea en la historia del boxeo femenino y se convirtió en una de las mayores peleas en el boxeo. Ambas merecen mucho crédito”, agregó Hearn.

En lo que no hubo mucho consenso fue en la idea de que la próxima parte, si se pudiese dar, se hiciera con asaltos de tres minutos. Al hablar sobre una posible pelea con asaltos de tres minutos, Taylor le dejó el asunto a su manejador.

“Lo que creo que ha ayudado al boxeo femenino es la naturaleza veloz que tiene la pelea. Y no creo que se pueda ver ese mismo paso en tres minutos”, argumentó Hearn. “Se verían más peleas detenidas, pero no tendrían la misma intensidad. Así que siempre he pensado que mientras le estamos presentando a la audiencia un boxeo femenino de dos minutos, que es rápido, excitante y está funcionando, como la pelea de esta noche. ¿Hubiese sido una mejor pelea con rounds de tres minutos? Tal vez. O tal vez no”.

“Creo que eventualmente todo el boxeo femenino debería ser de tres minutos. Pero, esta noche vieron un producto fantástico y fue una pelea de rounds de dos minutos”, dijo.

Sobre la apuesta millonaria con Jake Paul, Hearn dijo que fue aconsejado a que no la hiciera porque como promotores ambos no deberían estar apostando en sus boxeadoras que promueven, aunque admitió que se siente terrible porque hubiese sido fantástico quitarle un millón a Paul.

“La cosa entre Amanda y Katie es que se necesitaban para encontr una pelea de esta magnitud. Va a haber muchas personas interesadas en ver una revancha. Trabajaremos en su futuro. El MSG ya nos propuso que regresáramos en septiembre u octubre. Obviamente tenemos que considerar Irlanda, pero todo caerá en su sitio”, finalizó Hearn.