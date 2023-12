El promotor Eddie Hearns tiene en mente el nombre de un potencial oponente para el boxeador puertorriqueño Edgar “The Chosen One” Berlanga y no se trata del mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Hearns está convencido que un enfrentamiento con Diego Pacheco está en el futuro de Berlanga, quien no pelea desde el pasado junio cuando superó a Jason Quigley por decisión unánime. Pacheco (20-0, 17 KO) noqueó a Marcelo Coceres (32-6-1) en su más reciente compromiso.

“Sería una pelea gigantesca en el 2024″, dijo Hearns. “Por supuesto que Edgar desea los nombres grandes. Los Jaime Munguias, los Canelo Álvarez, pero si Diego sigue ganando, se colocará en contención”.

Berlanga, quien hace campaña en las 168 libras, aparece como el cuarto clasificado en la Organización Mundial de Boxeo (OMB), sexto en la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y décimo en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Pacheco está tercero en la OMB y me parece que en los primeros 10 en los otros organismos. Si está buscando un oponente, ¿por qué no? ¿Por qué no Diego Pacheco. Él necesita un nombre grande para su próxima pelea”, insistió Hearns.

El pasado octubre, Edgar Berlanga padre confirmó que le solicitaron a Hearns que el próximo combate del púgil de 26 años sea en Puerto Rico.

“Tuvimos una reunión con Hearns el pasado septiembre y le indicamos que Edgar quiere pelear en Puerto Rico. A ver si ocurre en enero o febrero”, sostuvo Berlanga. “Es un 90% que eso ocurra. Amanda Serrano dijo que desea a Edgar en su cartelera del 3 de febrero en Puerto Rico. Esperamos que se haga”, agregó.

Hasta la fecha, no se ha confirmado que Serrano encabezará un evento de boxeo en la isla.