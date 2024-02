El peso súper mediano Edgar “The Chosen One” Berlanga está convencido de que llegará en su mejor nivel el 24 de febrero cuando enfrente a contra Padraig McCrory en el Caribe Royale en Orlando, Florida.

Berlanga (21-0 16 KO) buscará tomar las cosas donde las dejó en su pasado compromiso donde derribó dos veces al irlandés Jason Quigley en el duodécimo asalto para colocar un signo de exclamación camino a una victoria por decisión el pasado junio.

“Siento que esa pelea realmente me despertó”, dijo Berlanga. “Sé que tengo el poder para lastimar a cualquiera y me siento diferente mental, física y espiritualmente”.

Berlgana estuvo fuera del ring por un año primero debido a una suspensión y, después, que terminó su relación con Top Rank antes de unirse a Matchroom Boxing. El púgil de 26 años reveló que su tiempo fuera y las lesiones en el campamento lo afectaron para la pelea con Quigley, pero aseguró que esos contratiempos quedaron en el pasado.

“Cuando esté al 100 por ciento, seré imparable y lo que verán el 24 de febrero. He sacrificado mucho, cambiando mi entorno, viniendo a los suburbios y estando completamente encerrado en mí y en mi oficio. Me he centrado en los pequeños detalles de mi estilo para sacar lo mejor de mí. Entonces, a partir de todo eso, será algo sorprendente”, advirtió Berlanga.

Uno de los cambios que adoptó fue la integración del entrenador de fuerza y acondicionamiento físico Ángel “Memo” Heredia a su equipo.

Ángel "memo" Heredia (izquierda) se integró al séquito de Edgar Berlanga para la pelea del 24 de febrero. ( Ed Mulholland/Matchroom. )

“Estoy entrenando 15, 16 rounds con tres o cuatro tipos diferentes. No tuve la oportunidad de hacer eso en mi pasado campamento debido a las lesiones y al regresar al campamento con sobrepeso sin tener un promotor. Atravesé por una depresión en Nueva York. Trajimos a Memo, quien ha trabajado con los mejores. Sabemos que podemos hacer 12 asaltos fuertes y esforzarnos. Si hago eso, nadie tendrá alguna posibilidad conmigo”, recalcó.

El puertorriqueño insistió que ve en su futuro peleas contra Jaime Munguía y Saúl “Canelo” Álvarez.

“Seré uno de los mejores peleadores de 168 libras del mundo. Creo que después de esta pelea mi nombre volverá a sonar y la gente hablará de Canelo y de mí en septiembre o de Munguía. Siento que esas peleas están ahí para hacerse y es hora de capturar un cinturón”, concluyó Berlanga.