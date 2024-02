El tenismesista Steven Joel Moreno continúa cosechando triunfos a nivel internacional.

El puertorriqueño se alzó con el Campeonato de la Categoría Cadetes (Sub-15) del WTT Youth Contender de Vila Real que se llevó a cabo del 10 al 16 de febrero en Pavilhao Desportos de Vila Real, Portugal.

En el partido final, Moreno se impuso sobre el francés Sandro Cavaille con parciales de 3-2 y marcadores de 7-11, 12-10, 4-11, 11-7 y 11-9.

Steven Moreno se alzó con el Campeonato de la Categoría Cadetes (Sub-15) del WTT Youth Contender de Vila Real ( Suministrada )

Durate la primera etapa de grupo, Moreno finalizó invicto con 2-0 derrotando a los representantes de Inglaterra y Portugal. En la ronda de eliminación sencilla obtuvo bye antes de vencer 3-0 al español Cristian Sánchez. Después le ganó a otro español Alvaro Gimeno, en cuartos de final derrotó a Carlos Goncalves, de Portugal y en semifinal se impuso sobre el francés Axel Bossis.

Por otro lado, Oscar Birriel obtuvo el subcampeonato de Sub 19 en dobles mixtos junto a la española Ángela Rodríguez.

Durante el evento, en la categoría Sub 15 individual, Enrique Yezué Rìos llegó a cuartos de final. En Sub 19 individual Birriel alcanzó los octavos de final y en Sub 17 individual y Sub 15 en Dobles Mixtos junto a la portuguesa Julia Leal, Morenó alcanzó los cuartos de final.