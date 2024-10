El boxeador cagüeño Omar Rosario peleará esta noche por primera vez en su pueblo, cuando se enfrente al invicto Elijah Flores en el Coliseo Roger Mendoza, como parte de la cartelera Most Valuable Prospects, organizada por la promotora Most Valuable Promotions (MVP) de Jake Paul.

“Estoy bien emocionado y contento. Ya había peleado en Puerto Rico, pero nunca en mi pueblo. Es otra cosa. La gente mía me ha apoyado, pero ahora que están más cerca va a llegar más gente. Todas las personas que me vieron crecer se van a dar cita y ese cariño y de la gente cuando se enteraron que iba a pelear en Caguas me dio un impulso para seguir trabajando”, dijo Rosario en una entrevista con Primera Hora .

PUBLICIDAD

Rosario (13-1, con 4 KO’s) sufrió la primera derrota de su carrera profesional en noviembre del año pasado. El púgil puertorriqueño cayó por decisión unánime ante Ángel Rebollar. Pero, desde entonces, se ha apuntado dos victorias y busca cerrar el año con una tercera.

“Me he mantenido trabajando en el gimnasio. Es una derrota entre comillas porque yo sentí que hicimos el trabajo, pero eso es parte del boxeo. Borrón y cuenta nueva porque seguimos con el mismo objetivo, que es hacerme campeón mundial. Ya llevamos dos victorias y vamos por la tercera”, compartió.

Contra Flores, Rosario tendrá el escenario perfecto para demostrar sus cualidades sobre el cuadrilátero, ya que el combate será transmitido por la plataforma de streaming DAZN, que cuenta con 20 millones de suscriptores a nivel global.

De hecho, indicó que su contrato con Top Rank finalizó y es agente libre, por lo que una buena actuación podría atraer la atención de otras promotoras. Aunque confesó que ya promotores en Puerto Rico y en el exterior le han hecho acercamientos.

“Pronto habrá buenas noticias. Se que luego de esta pelea se me van a abrir muchas puertas”, aseguró.

El combate entre Rosario y Flores está pactado a un máximo de ocho asaltos.