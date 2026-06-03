La iniciativa creada para ofrecerles visibilidad y oportunidades a las futuras figuras del boxeo femenino puertorriqueño dará el sábado otro paso adelante con la celebración de la segunda edición del Amanda Serrano Championships en el Popular Plaza de Distrito T-Mobile de San Juan.

La cartelera, compuesta exclusivamente por niñas y jóvenes, contará con 13 combates, uno más que en la edición inaugural celebrada el año pasado. El evento, libre de costo para el público y respaldado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), comenzará a las 7:00 p.m.

La agenda arrancará oficialmente el viernes con el pesaje ceremonial, pautado para las 6:00 p.m. en el mismo escenario. Tanto el pesaje como las reyertas serán transmitidos a través de las plataformas digitales de Wapa y Wapa Deportes.

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“Cuando hablamos con la OMB sobre la idea, nunca imaginé un evento de esta magnitud. Pensé que iba a ser en un gimnasio, haciendo algo pequeño para mis chicas, pero la OMB siempre hace cosas de un alto nivel”, expresó la campeona boricua durante la conferencia de prensa de cara al evento, celebrada este miércoles en el Caribbean Cinemas de Distrito T-Mobile.

Algunas de las participantes. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Serrano, quien el pasado sábado empató el récord de Christy Martin como la boxeadora con más nocauts en la historia con 32, aseguró que ver el crecimiento del boxeo femenino boricua es una de las mayores satisfacciones de su carrera.

Para igualar la marca de anestesiados, la carolinense (49-4-1) fulminó a la alemana Cheyenne “Pepper” Hanson en el segundo asalto en una velada disputada en el Coliseo del Condado de El Paso, Texas. De este modo, retuvo sus títulos de peso pluma (126 libras) de la OMB y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Estoy orgullosa. Es una inspiración para seguir abriendo las puertas a estas jóvenes, hacer un buen trabajo y ser un modelo a seguir”, sostuvo Serrano en un aparte con los medios de comunicación locales.

Referente y crecimiento

La peleadora, de 37 años, recordó que cuando comenzó su trayectoria en el deporte los referentes femeninos eran limitados.

“Cuando comencé, lo único que tenía era a mi hermana (la exmonarca Cindy Serrano). Éramos muy pocas mujeres. Pero ver frente a mí a todas estas increíbles y hermosas jóvenes que aman el boxeo es algo un poco loco, porque este deporte no es fácil”, recordó.

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“La dedicación, la motivación y todo lo que ustedes ponen en el deporte es fundamental. La grandeza requiere sacrificio, y veo que todas ustedes están haciendo esos sacrificios. El futuro les pertenece”, agregó.

Serrano indicó que existe la posibilidad de que su campeonato continúe expandiéndose en los próximos años.

“Creo que será cada vez más grande. Con el respaldo que tienen estos eventos tan increíbles, pienso que las niñas van a querer seguir regresando. Estamos recibiendo llamadas de todo el mundo para el próximo año”, afirmó.

Serrano con las niñas y jóvenes que participarán en su campeonato. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Asimismo, señaló que uno de los objetivos del proyecto es continuar quebrando estereotipos sobre las mujeres en los deportes de combate.

“Espero que algún día podamos romper con los estereotipos sobre las boxeadoras y las atletas. Ellas también son hermosas. Son hermosas cuando entran al ring y luego regresan a la realidad. Ver a estas increíbles y hermosas jóvenes practicar boxeo es una imagen hermosa”, sentenció.

“Me está abriendo una puerta”

Entre las participantes del Amanda Serrano Championships estará la joven humacaeña Mishleiry Arroyo, de 16 años.

“Esto significa para mí una oportunidad. Esto me está abriendo una puerta. Me siento muy emocionada. Es mi primer evento tan grande y estoy nerviosa”, compartió Arroyo a preguntas de Primera Hora .

“Yo le pedí a Dios que me diera un deporte en el cual yo me sintiera cómoda, que me diera la disciplina que me está dando y realmente esto me está ayudando en mi diario vivir. No veo el deporte solo como un deporte, sino como una forma de vivir. Me da disciplina y experiencias nuevas”, relató.

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Aunque reconoce que el profesionalismo todavía le asusta, Arroyo tiene una meta clara.

“Me da un poquito de miedo lo profesional, pero esa es la meta y quiero representar a Puerto Rico también”, afirmó.

Por su parte, Chanelys Santiago Meléndez, de 12 años y natural de Cataño, aseguró a este medio que formar parte de la cartelera representa una experiencia inolvidable.

“Se siente brutal porque es algo que no es todos los días y es una experiencia nueva que hay que aprovecharla”, dijo la también estudiante de la Escuela de la Comunidad Especializada en Deportes del Albergue Olímpico (Ecedao) de Salinas.

La faja de las ganadoras. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Santiago comenzó a practicar el boxeo hace apenas un año. Destacó que lo que más disfruta del deporte es la emoción que le produce.

“Hay muchas cosas. Es brutal, es una adrenalina, es algo nuevo”, expresó la púgil.

Mientras, Kiria Portalatín, de 15 años, agradeció la oportunidad de competir en una plataforma dedicada exclusivamente a las mujeres.

“Estoy agradecida por la oportunidad y por la exposición que nos están dando en este evento de Amanda Serrano”, indicó Portalatín.

“Es poder demostrarle a Puerto Rico que las mujeres sí podemos y que el boxeo no es solamente para los nenes”, manifestó la aguadillana.