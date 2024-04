El Comité Olímpico Internacional (COI) no solamente desafilió a la Asociación Internacional de Boxeo o IBA, sino que le dio ayer miércoles hasta inicios del 2025 para crear otro organismo o de lo contrario la histórica disciplina quedará fuera de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2008.

En Puerto Rico, en donde el boxeo olímpico está siempre presente y que le dio a la Isla su primera medalla olímpica con el histórico Juan Evangelista Venegas, los sucesos de noticias del COI contra la IBA causan desacuerdos.

El líder del boxeo olímpico boricua y presidente de la Federación Puertorriqueña de Boxeo (FPB), José ‘Chicky’ Laureano, defiende a la IBA como el mejor organismo mundial actualmente y describió al COI como incapaz de organizar los eventos desde la desafiliciación de la IBA en el pasado ciclo.

“Hoy día no hay una mejor federación que la IBA. Solamente el COI no está de acuerdo. Es un hecho que la IBA hace eventos de gran magnitud. Y sabemos que el grupo de COI no ha sido capaz de hacer un buen evento. Lo vimos en Tokio 2020. Es no es un secreto. Con Boxing Task Force, sé quiénes son y he tenido mis debates por el bien del boxeo, y está demostrado que no han tenido la capacidad”, dijo Laureano.

El COI acusa a la IBA de corrupta. La IBA ha intentado recuperar en tribunales la afiliación al COI, pero le ha sido negada. El COI y su Task Force volverá a supervisar el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos París 2024.

Mientras, la FPB sigue operando normalmente pese a que la su federación madre, la IBA, está desafiliada. La FPB tiene dos boxeadores clasificados a los Juegos Olímpicos París 2024, Ashleyann Lozada y Juanma López, hijo, y a fines de mayo llevará hasta seis atletas a Tailandia en busca de más clasificaciones.

Juanma López, hijo es uno de los boxeadores clasificados a París 2024 para la Federación Puertorriqueña de Boxeo. ( alexis.cedeno )

El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), que es miembro del COI y se rige por las reglas de ese organismo, no le ha puesto trabas a la FPB y ha permitido que siga trabajando con independencia de juicio y acciones, dijo Laureano.

De hecho, Laureano reconoció que el Copur puede desafiliar a la FPB si el COI se lo ordena. Como muestra, Laureano dio el ejemplo de las federaciones de Jamaica y de las Islas Vírgenes Estadounidenses han recibido presiones de sus comité olímpicos nacionales para que se desafilien de la IBA.

“Les han dicho que ‘si sigues, no te doy más apoyo económico”, dijo Laureano sobre el caso de las federaciones vecinas de El Caribe.

Por tanto, Ortiz agradece al Copur y su presidenta Sara Rosario el apoyo.

“Sara nos ha dado el espacio para analizar, pensar y tomar nuestras propias decisiones. Ha sido muy positiva con nosotros. Sabe lo que está pasando”, dijo Ortiz.

Laureano también dijo que el miembro del ejecutivo del COI, el puertorriqueño Richard Carrión, tampoco se ha comunicado con la FPB en cuanto al caso del COI y la IBA.

El presidente del COI, Thomas Bach, (al centro) en una visita a la Isla y acompañado por la presidente del Copur, Sara Rosario, y el miembro del comite ejecutivo del COI, Richard Carrión. ( Miguel Rodríguez López )

Además de establecer un periodo para la creación de un organismo alterno a la IBA, el COI también pidió ayer miércoles la colaboración de sus comités olímpicos nacionales y sus federaciones en la creación de un nuevo organismo.

Ante esa presión que ejerce el COI y pese a la independencia con que su organismo está trabajado, Laureano estuvo de acuerdo con el mundo del boxeo olímpico debe tomar alguna acción, aunque prefiere esperar a la conclusión de los Juegos Olímpicos París 2024 para ver si las aguas se aclaran entonces.

Laureno dijo que luego de París 2024 puede surgir un nuevo presidente del COI, en el lugar del actual Thomas Bach, y que con una nueva cabeza al tope del COI las aguas pudieran regresen a su lugar.

“Hay que hacer algo para el boxeo siga y para que nuestros atletas sigan, sea con la IBA o con otra organización”, dijo.

“Hay que darle tiempo al tiempo. Hay elecciones próximamente en el COI. Si viene un nuevo grupo de trabajo, si hay una organzación, hay que esperar luego de París. Puede haber cambios de pansamientos. Puede venir otro presidente u otro equipo de trabajo”, abundó.