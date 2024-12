A más de un año desde su última pelea, el aguadillano Henry “Moncho” Lebrón volverá este sábado para enfrentarse al barranquiteño Christopher “Pitufo” Díaz para lo que promete ser una guerra entre dos boxeadores boricuas de peso superpluma (130 libras).

Sin embargo, esto es un combate que se llevará a cabo casi seis meses después de la fecha para la que estaba originalmente programado. Lebrón y Pitufo tenían previsto medirse el 13 de julio por el campeonato Continental de Latino América de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero una lesión en el nudillo derecho de Moncho lo obligó a cancelar su participación y el barranquiteño cambió de rival a última hora.

Con Lebrón ya recuperado de su lesión, ambos púgiles se verán finalmente las caras en un pleito, pactado a 10 asaltos, por el título Latino de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el Continental de Latino América la AMB en una cartelera auspiciada por Matchroom Boxing, en asociación con Universal Promotions, que será transmitida por la plataforma de streaming DAZN desde el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

“Va a ser una tremenda pelea para el disfrute de todos los fanáticos. Yo entiendo que va a ser la mejor pelea de la noche. Espero que los fanáticos la disfruten y que ambos salgamos saludables porque tenemos familias esperándonos. Vamos a dar el máximo y que gane el mejor”, dijo Lebrón en una entrevista con Primera Hora sobre su anticipada reyerta con Pitufo.

La realidad es que no es para nada descabellado pensar que Lebrón (19-0, 10 KO’s) y Díaz (29-4, 19 KO’s) serán la pelea de la noche, pues en un cartel encabezado por el australiano Liam Paro y el estadounidense Richardson Hitchins, son el plato fuerte para la fanaticada boricua que se dará cita al Clemente. De hecho, su combate será el semiestelar de la noche.

“Estoy contento por esa oportunidad de ser semiestelar nuevamente y más aún en Puerto Rico, el lugar donde yo debuté hace seis años atrás. Es algo que me tiene bien motivado”, admitió Moncho.

Esta pelea marcará la primera ocasión que se presenta en Puerto Rico desde el 2019, cuando derrotó por la vía del nocaut al argentino Ezequiel Alberto Tévez en el Coliseo Rafael G. Amalbert, en Juncos. Además, será la primera vez que se pondrá los guantes desde que salió de la casa promotora Top Rank y firmó con Matchroom en mayo.

“Yo firmé un contrato de tres peleas y me aseguraron una pelea por un título mundial. Del sábado estar saliendo victorioso, me voy a sentar con la compañía y con mi manejador, Peter Khan, a ver cuáles son los siguientes pasos”, compartió el peleador aguadillano de 27 años.

El puertorriqueño Henry "Moncho" Lebrón intercambia golpes con el estadounidense William Foster III, en lo que ha sido su última al momento. ( Top Rank )

Actualmente, Lebrón ocupa la decimosegunda posición del clasificatorio de la FIB y la decimotercera en el de la AMB. Pero, una victoria sobre Díaz elevaría su estatus en los rankings de los dos organismos antes mencionados y la OMB.

“Nuestra meta ahora mismo es estar mejor clasificados en los organismos de lo que estamos, porque estamos clasificados, pero estamos un poquito alto. Esto nos ayuda a estar más cerca de disputar un título mundial. Yo estoy enfocado ahora mismo en esta pelea, que es el reto más importante que tengo, pero creo que ya para mediados o finales del año que viene estaremos peleando por un título mundial”, aseguró Moncho.

Sobre su campamento para esta reyerta, Lebrón comentó que ha sido uno extenso, ya que se la pasó todo el año entrenando para una eliminatoria de campeonato mundial con el filipino Charly Suárez en abril y luego para su primer enfrentamiento con Díaz en julio, ambas canceladas antes de llegar al ring.

“La preparación ha sido excelente. Hemos estado activos casi todo el año entrenando porque se nos cayeron dos peleas este mismo año. Estuve haciendo un campamento para abril y en marzo se me cayó la pelea (con Charly Suárez). Volví a hacer un campamento para julio, se cayó la pelea cerca de la fecha y poco después volví a entrenar. No he descansado como tal y me he mantenido trabajando”, relató.

Los boletos para la cartelera en la que Lebrón y Díaz verán acción pueden ser adquiridos en prticket.com.