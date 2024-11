Poco después de ganar medallas de oro y bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Yankiel Rivera y Oscar Collazo tuvieron una conversación en la que prometieron quedarse con el boxeo profesional de la misma manera que lo habían hecho con el aficionado.

Cinco años más tarde, Collazo es el campeón peso mínimo (105 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mientras que Rivera, con cinturones continentales de la AMB, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y el Intercontinental de la OMB, se perfila como retador a un título mundial de peso mosca (112 libras) en 2025.

“Ya él (Oscar Collazo) se me adelantó y lo logró, pero yo voy detrás de él y tal vez el próximo año los dos seremos campeones del mundo. Yo sé que este próximo año pelearé por el título. La posibilidad es grandísima”, aseguró Rivera durante una entrevista con Primera Hora .

Oscar Collazo y Yankiel Rivera en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. ( Juan Luis Martínez Pérez )

El toalteño, que tiene un récord invicto con seis victorias y dos nocauts, dio el salto al profesionalismo en 2022, y está tercero en el clasificatorio de la AMB y noveno en el del CMB, por lo que no hay dudas de que está encaminado a una pelea titular.

Sin embargo, para esto deberá mantenerse en la ruta ganadora y vencer el 7 de diciembre al boxeador de raíces boricuas Ángel González en el Coliseo Roberto Clemente en una cartelera de Matchroom Boxing, en asociación con Universal Promotions, que será transmitida mundialmente a través de la plataforma de streaming DAZN.

Además de arriesgar sus fajas regionales, Rivera agregaría a su colección el campeonato plata de las 112 libras del CMB, lo que elevaría su posición en el ranking de este organismo.

“Estas fajas me ‘ranquean’ en diferentes organismos y esta nueva que hay en juego me acercaría más al título mundial del CMB, que estará en juego este sábado entre Galal Yafai y Sunny Edwards. Quién sabe si después me toque una pelea de título mundial con uno de ellos. Es solo esperar a que nos den la oportunidad, que esperamos que sea en este nuevo año”, dijo el púgil puertorriqueño, de 27 años.

Yankiel Rivera sostiene los cinturones Continental de la Asociación Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo y el Intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo, después de derrotar al mexicano Víctor Sandoval, el 15 de junio de 2024. ( Nahira Montcourt )

Para este combate contra González, Rivera compartió que ha tenido un “excelente” campamento en el que ha tenido sesiones de guanteos con reconocidos boxeadores del patio como Juan “Juancito” Zayas y el propio Collazo.

“Gracias a Dios no me he enfermado ni nada y ha ido todo bien. Estamos haciendo el trabajo para cuando llegue la noche de la pelea”, comentó.

Rivera admitió que no ha sentado a estudiar a su contrincante, que también es un invicto con marca de 14-0 con siete nocauts, debido a que acostumbra a dejarle esa parte a su equipo de trabajo. No obstante, sostuvo sentirse confiado debido al trabajo que ha puesto en el gimnasio y la experiencia que ha recopilado en el boxeo rentado.

“Yo voy a hacer mi trabajo. No sé cómo venga el rival. Yo lo que espero es que venga listo para dar un gran espectáculo. Si viene a buscar pelea a nosotros nos gusta eso, pero si tenemos que boxear, boxeamos. Gracias a Dios, nosotros hacemos de todo. Estaré listo para lo que él traiga porque nos llevaremos la victoria sea por nocaut o decisión”, indicó.

Esta marcará la segunda pelea consecutiva que Rivera tiene en suelo boricua, luego de derrotar por decisión unánime al aguerrido mexicano Víctor Sandoval en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”, en Manatí, el pasado 15 de junio.

De ese último pleito, el medallista panamericano confesó que aprendió a manejar sus emociones que tiene un boxeador cuando se pone los guantes en su país.

“Yo he peleado en el Madison Square Garden, de Nueva York, y en el Caribe Royale, de Orlando, pero cuando pelee en mi país sentí un poco más de presión. Pelear en tu país es bien diferente a cuando uno pelea afuera. Ya pasé por eso, así que no voy a pasar por eso otra vez porque ya lo viví”, manifestó.

La cartelera en la que Rivera estará participando será encabezada por el australiano Liam Paro, quien defenderá el título superligero (140 libras) de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que le quitó al fajardeño Subriel Matías, ante el estadounidense Richardson Hitchins. Los boletos pueden ser adquiridos en prticket.com.