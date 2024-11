Stephanie Piñeiro intentará el 7 de diciembre superar lo que podría ser su última prueba antes de tener su primera oportunidad por un campeonato mundial.

La boxeadora bayamonesa enfrentará a la experimentada venezolana Ogleidis Suárez (30-5-1, 14 KO’s) en una cartelera auspiciada por Matchroom Boxing, en asociación con Universal Promotions, que será transmitida mundialmente por la plataforma de streaming DAZN desde el Coliseo Roberto Clemente, en San Juan.

Piñeiro confirmó a Primera Hora que, de salir victoriosa ante Suárez, sus promotores trabajarán para pactar una pelea titular contra una de las campeonas de peso welter (147 libras) en una cartelera que se llevará a cabo el 8 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con Edgar Berlanga como protagonista del combate estelar.

“Se está comentando que para marzo esa pelea sea posible. Se espera que sea el 8 de marzo en la misma cartelera de Edgar Berlanga en el Choli”, reveló la púgil puertorriqueña en una entrevista con este medio.

“Ya tuve la oportunidad de pelear en mi pueblo, en un Coliseo Rubén Rodríguez repleto. Ahora voy a pelear en el Roberto Clemente. Prácticamente, he hecho toda mi carrera en Puerto Rico y llegar a la cúspide del boxeo profesional aquí en mi casa sería superespecial. Sería un sueño hecho realidad. ¿Quién iba a pensar que una baloncelista iba a terminar en el boxeo y se iba a convertir en campeona mundial en Puerto Rico?”, agregó la púgil, que también hizo carrera en el básquet como jugadora profesional en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

La realidad es que Piñeiro tiene las credenciales para enfrentarse a las monarcas de las 147 libras, luego de coronarse campeona Continental de las Américas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) e Internacional de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en junio. Y es que ahora la bayamonesa es la primera retadora en el ranking de la AMB y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), mientras que está tercera en el escalafón de la OMB.

Stephanie Piñeiro tiene un récord invicto con siete victorias y dos nocauts. ( Carlos Rivera Giusti )

Una semana después de que Piñeiro se ponga los guantes con Suárez, la británica Natasha Jones y la croata Ivana Habazin se verán las caras en un pleito unificatorio por los cinturones de la FIB y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En esa misma cartelera, la británica y medallista de oro olímpica Lauren Price defenderá el título de la AMB frente a la colombiana Bexcy Mateus. La otra campeona welter es Mikaela Mayer, quien ostenta el campeonato de la OMB.

Sin embargo, la boxeadora boricua no tiene preferencia por un monarca en específico y solo anhela recibir una oportunidad por uno de los cinturones antes mencionados.

“A mí me daría igual. Yo lo que quiero es la oportunidad. Cuando yo tenga la oportunidad, no la voy a dejar pasar y tendré una preparación épica, así que me daría igual la que me ponga de frente. Yo peleo con cualquiera”, dijo Piñeiro, quien tiene un récord invicto con siete victorias y dos nocauts.

Llevó su campamento a Madrid

Sobre su preparación para el combate contra Suáres, Piñeiro mencionó que incluyó un campamento de tres semanas en Madrid, España, específicamente en el municipio de Arganda del Rey, donde entrenó con boxeadoras españolas y una francesa bajo la dirección del entrenador argentino Michel Limardo. Este campamento fue muy distinto al que tuvo para sus combates anteriores, ya que en aquellos no tenía tiempo suficiente para entrenar debido a sus compromisos con la Selección de Puerto Rico.

“En verdad yo quise darme la oportunidad. Me habían dicho que lo mejor que podía hacer era invertir en mí y en mi carrera, y me tomé el riesgo. Hablé con mis contactos del Equipo Nacional de España, con los que tengo una buena relación porque hemos competido juntos muchas veces. Necesitaba esos guanteos de calidad para medir en qué nivel estaba y me fue bien”, contó.

“Esta vez pude tener una preparación mucho más completa y el 7 de diciembre lo van a ver. En los campamentos anteriores, se complicaba más la cosa porque siempre estaba llegando de una competencia con el Equipo Nacional a un mes o dos semanas de la pelea. No podíamos trabajar como queríamos. Por eso, considero que este fue uno muchísimo más completo”, añadió.

Stephanie Piñeiro celebra después de ganar los cetros regionales, el 15 de junio. ( Nahira Montcourt )

La cartelera en la que Piñeiro estará participando será encabezada por el australiano Liam Paro, quien arriesgará el título superligero (140 libras) de la FIB que le quitó al fajardeño Subriel Matías, ante el estadounidense Richardson Hitchins. Los boletos pueden ser adquiridos en prticket.com.