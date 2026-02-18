La adrenalina del boxeo profesional se apoderará del Coliseo “Pancho” Deida en Hatillo este sábado cuando el evento llamado iTF… Es la Pelea presente una cartelera de siete combates.

La pelea estelar de la velada, presentada por Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment, estará protagonizada por el prospecto invicto Christian Barreto (14-0 y 9 nocauts) y el veterano Alberto Mercado (17-9, 4 KO’s). Será un combate pactado a ocho asaltos en las 135 libras.

“Estoy super contento de pelear frente a mi gente, literal estóy a minutos de mi casa y ver a toda mi gente aquí, me motiva aún más. Hemos realizado un gran campamento y conocemos bien a Mercado pero el sábado demostraremos porque soy uno de los prospectos más importantes de Puerto Rico”, dijo Barreto en declaraciones escritas.

Asimismo, el público será testigo de un choque de invictos en la división junior mosca, cuando el pegador natural de Río Grande Kenny Romero (4-0, 3 KO’s) se mida a Eric Matta (1-0-1) en un combate a seis vueltas.

“Estoy preparado para demostrar por qué soy uno de los prospectos más peligrosos de mi división. Respeto a mi rival, pero este sábado voy a imponer mi ritmo y salir con la victoria. Esta oportunidad con la medalla del WBO World Class Prospects es solo el comienzo”, expresó Romero.

“Cada pelea es una oportunidad para crecer y este combate es el más grande de mi carrera hasta ahora. Llego listo, enfocado y con hambre de triunfo. Hemos trabajado fuerte con guanteos de calidad como Manny Rodríguez, el sábado lo voy a demostrar”, señaló, por su parte, Matta.

El expresidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Francisco ‘Paco’ Valcárcel, recordó que “las peleas por la medalla del programa WBO World Class Prospects representan mucho más que una victoria. Son una plataforma real para identificar, desarrollar y proyectar a los futuros campeones del boxeo mundial. Estos combates exigen disciplina, carácter y hambre de triunfo, valores fundamentales para todo peleador que aspira a grandes metas".

Otro de los duelos será la prueba de fuego para el prospecto invicto Ryan Enoch Rodríguez (6-0, 2 KO’s), quien enfrentará al boxeador colombiano George Camilo Rodríguez (11-6, 9 KO’s) en una reyerta pactada a seis asaltos en las 140 libras.

“Estoy más que preparado para George Rodríguez, sabemos el peleador que es, pero el sábado me disfrutará la pelea y vamos a demostrar y obtener la victoria”, dijo Rodríguez.

Poder vs. Experiencia

El invicto pegador Jordy “El Príncipe” Cardona (9-0, 9 KO’s) enfrentará al nicaragüense Carlos Buitrago en una batalla a seis episodios en la división de las 118 libras.

“Estoy enfocado y preparado para este reto. Sé que enfrento a un rival con mucha experiencia, pero he trabajado duro para este momento. Cada pelea es un paso más hacia mis metas y este sábado voy a demostrar que estoy listo para competir al más alto nivel”, sostuvo Cardona.

De La Paz a debutar ante un invicto

El recién firmado promocionalmente y fajardeño, Willjay “Showman” de La Paz, hará su debut profesional al medirse ante el invicto boxeador hatillense Anthony Torres (3-0 y 2 nocauts).

“Sé que no es un reto fácil debutar contra un peleador invicto, pero estoy preparado para eso y más. He trabajado fuerte, confío en mi preparación y vengo a demostrar que estoy listo para competir a este nivel desde el primer día. El sábado voy a subir al ring con respeto, pero sin miedo”, comentó De La Paz.

Los boxeadores Willjay “Showman” de La Paz y Anthony Torres. ( Suministrada )

En otro duelo a cuatro asaltos en la división de las 118 libras, el boxeador mexicano Miguel Ruiz llegará al ring para medirse ante el debutante Carlos López.

De otro lado, el invicto Adrián Valdez pondrá en juego su récord al enfrentarse a Luis Gerardo Caraballo en un combate pactado a seis asaltos en la división de las 154 libras.

El evento también contará con una batalla de exhibición aficionada en las 132 libras en la rama femenina, donde Jennieliz Aguirre, natural de Camuy, se medirá ante Areirys Cruz, de Humacao.

Ryan Enoch Rodríguez, Jennieliz Aguirre y Jordy “El Príncipe” Cardona. ( Suministrada )

“Este evento fue diseñado con mucho cuidado para darle oportunidad real al talento local con grandes retos y, al mismo tiempo, ofrecerle al público combates competitivos y atractivos. iTF… Es la Pelea representa nuestra visión de seguir desarrollando el boxeo en Puerto Rico, creando escenarios donde los prospectos puedan crecer, medirse ante retos reales y continuar su desarrollo profesional", manifestó el promotor Héctor Soto.

Los boletos para la velada están disponibles a través de PRticket.com o llamando al 787-200-7110. También puede conseguirlos visitando las plataformas sociales de Miguel Cotto Promotions.

El evento podrá ser visto en vivo desde las 9:00 p.m. por el canal oficial de Miguel Cotto Promotions en YouTube, así como por la página de Facebook de Telemundo Puerto Rico.