Juanmita López de Jesús soñó por muchos años cómo sería su debut como boxeador profesional y el viernes en la noche lo hizo realidad en el Theater del Madison Square Garden, de Nueva York, tal y como lo vislumbró.

López de Jesús no desaprovechó la oportunidad de estrenarse en un escenario como la meca del boxeo e impresionó a los presentes con un explosivo nocaut en el primer minuto del primer asalto de su pelea contra el tejano Bryan Santiago (1-2-1). Una victoria que no dio ni tiempo a los aficionados de sentarse en sus asientos. Simplemente, fue demasiado rápido.

“Estoy bien contento. Nosotros trabajamos bien duro para esto. Es algo con lo que soñé por mucho tiempo. Sabíamos que era un oponente fuerte y veníamos a trabajar todos los rounds que fueran necesarios, pero gracias a Dios se nos dio la oportunidad de salir por la puerta ancha rápidamente y sorprender al público”, expresó López de Jesús en una entrevista telefónica con Primera Hora .

El combate entre el prospecto boricua, de 19 años, y Santiago estaba pactado a cuatro asaltos en el peso supermosca (115 libras). Sin embargo, López de Jesús golpeó al tejano con una zurda al mentón que lo dejó tendido en la lona sin reacción alguna ante el conteo del referí.

“Me sorprendió un poco cómo realicé ese nocaut, pero para eso trabajamos también. Siempre soñé con estar peleando en el Garden y, gracias a Dios, se nos dio y de qué manera”, compartió.

“El público boricua estuvo allí bien activo con Xander (Zayas) y conmigo. Fue bien emocionante porque yo siempre soñé con algún momento ver una casa llena en el Garden”, agregó.

La realidad es que el poder que López de Jesús exhibió con la mano que acabó a Santiago recordó al que tenía su padre, el excampeón mundial Juanma López, quien obtuvo 32 de sus 36 triunfos por la vía fácil. A pesar de esto, Juanmita está centrado en construir su propio legado y no presta atención a las inevitables comparaciones que surgieran entre los dos en el camino.

“Siempre se va a decir que se parece al papá o que hace esto como el papá, pero nosotros estamos haciendo las cosas por nuestro propio camino. El nombre no pelea, el que sabe tirar puños es el que entrena y trabaja duro. Por eso me salieron las cosas ayer, porque no nos enfocamos simplemente en ganar por un nombre, sino en trabajar duro”, sostuvo.

Juanmita López (derecha), justo después de derribar a su oponente, mientras espera el conteo del árbitro. ( Suministrada / Top Rank )

López de Jesús, quien representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de París 2024, indicó que la promotora Top Rank estaba más que satisfecha con su actuación, por lo que entiende que dejó claro que hay un nuevo prospecto boricua en la división de las 115 libras.

“Estamos encaminados a hacer cosas grandes, como lo hicimos en aficionado. Vamos a superar todos los retos que vengan en el camino”, sostuvo.

El peleador puertorriqueño dijo que existe una posibilidad de que esté de vuelta en abril o mayo, y vislumbra tener alrededor de cinco a seis pleitos en el 2025, dependiendo de su condición física.