La puertorriqueña Kiria Tapia se agenció el viernes una imponente victoria por decisión unánime ante la húngara Beata Dudek en la cartelera bautizada “Big Time Boxing Puerto Rico” celebrada en el Coca-Cola Music Hall del Distrito T-Mobile, de San Juan.

Los tres jueces vieron a Tapia ganar la pelea de seis asaltos en la división de las 130 libras con tarjetas de 60-53.

Con el triunfo, la campeona panamericana de Guadalajara 2011 mantuvo su invicto y sumó su quinta victoria en su carrera profesional.

“Me sentí dominante, aunque siento que subí un poquito fría y no pude encajar en la pelea rápido. Aún así, hicimos el trabajo que la esquina me pidió y caímos en tiempo rápido. Me sentí superior y traté de estar atacando todo el tiempo porque me veía más dominante”, dijo Tapia a Primera Hora luego del pleito contra Dudek (4-5, 4 KO’s).

“Yo pienso que esta pelea me ayuda mucho para seguir subiendo y alcanzar esa meta que todos queremos, que es una oportunidad por ese título regional”, abundó la púgil, quien tampoco descarta regresar al ring en diciembre.

El dominio de Tapia, de 34 años, fue evidente en el cuadrilátero. Durante el primer asalto, no hubo muchos intercambios de golpes. Sin embargo, en los momentos culminantes, la puertorriqueña conectó una derecha a la quijada de Dudek que la hizo tocar la lona con sus guantes. La referí la contó como caída y, después de realizar el conteo, sonó la campana.

La historia fue distinta en el segundo round, cuando la puertorriqueña abrió el episodio con una ráfaga de golpes al rostro de la húngara, enviándola contra las cuerdas. Tapia se mantuvo en control por el resto de la vuelta con su buen uso del jab que obligó a Dudek a mantener distancia. Esto no fue una casualidad, ya que fue precisamente lo que su entrenador, el excampeón mundial Iván Calderón, le ordenó cuando finalizó el primer capítulo.

“Me dijeron que atacara más al cuerpo y que hiciera el trabajo porque la vio un poco agotada”, contó.

El dominio de la boricua siguió en el tercer asalto, pues Dudek parecía no descifrar la manera de contraatacar la ofensiva de Tapia.

Para el cuarto round, la intensidad disminuyó, pero la puertorriqueña seguía llevándose la mejor parte, mientras que el rostro de la húngara comenzaba a inflamarse y enrojecer.

Tapia arrancó el quinto episodio atacando el cuerpo de Dudek con jabs. Poco después, volvió a centrarse en el rostro de la húngara con fuertes combinaciones, y cerró el capítulo con una poderosa derecha que lastimó a la extranjera.

En la sexta y última vuelta, ambas peleadoras tiraron los últimos cartuchos con Dudek lanzando golpes de forma errática. Tapia, en cambio, fue más precisa con su ofensiva y por eso lució mejor desde la primera hasta la última vez que sonaron la campana.

Joshua James Pagán sale victorioso

En la estelar, el boricua Joshua James Pagán (11-0, 4 KO’s) derrotó por decisión unánime al veterano estadounidense Haskell Rhodes (31-7-1, 17 KO’s) en una reyerta de 10 asaltos en la división de las 135 libras.

“Fue increíble. Todo el público estaba bien emocionado. Realmente, la energía aquí fue muy buena. (Rhodes) fue un oponente fuerte, pero igual me siento bien por la manera que se dio la pelea”, dijo Pagán tras su primera pelea en Puerto Rico.

“(Rhodes) ha tenido más de 37 peleas y solo ha sido noqueado una vez. Confieso que quería el nocaut, pero esta experiencia fue muy buena y le doy mucho crédito”, abundó el puertorriqueño.

Joshua James Pagan se cubre ante un golpe de Haskell Rhodes. ( Jesús Muriel / Pro Best Boxing )

El norteamericano Da’Velle Smith (10-0, 8 KO’s) abrió la cartelera principal con una contundente victoria por nocaut técnico contra el brasileño Gilberto Pereira dos Santos (16-16, 12 KO’s) en el primer asalto.

En otro combate, el colombiano Juan Carrillo (13-0, 9 KO’s) superó por decisión unánime al dominicano Gilbert “Lenín” Castillo (25-6-1, 19 KO’s) para coronarse campeón latino de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de las 175 libras.