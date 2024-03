El doctor José L. Fossas, quien es el médico de la Comisión de Boxeo de Puerto Rico que examinó a la campeona Amanda Serrano el día de la pelea y desautorizó que esta saliera a pelear, reveló ayer lunes en el programa Jugando Pelota Dura de Teleonce que a su juicio el problema de visión que le movió a cancelar la pelea no le parece uno relacionado directamente al efecto de que un producto química le cayera en el ojo a la peleadora.

Fossas examinó a Serrano el sábado, luego de la que la peleadora pusiera bajo aviso a la Comisión sobre la lesión, así como el viernes, cuando se celebró la ceremonia de pesaje que incluyen los exámenes médicos de rigor, como los de la visión del atleta.

PUBLICIDAD

Las declaraciones del galeno ponen en juicio la explicación sobre el accidente que ofreció el entrenador de Serrano, Jordan Maldonado, quien dijo a Primera Hora que la atleta sufrió el jueves, el día antes del pesaje, una irritación por causa de un gel de cabello que le cayó en el área.

Fossas dijo a Jugando Pelota Dura que le hizo varias pruebas a Serrano el sábado, desde la observación, al tacto al uso de instrumentos prácticos pero no médicos, como el celular del propio médico para hacer un examen de lectura usando el material escrito en la pantalla del artefacto.

“Tenía un poquito rojo en la parte inferior (del ojo). Tenía en los dedos como una escamación. Le examino el ojo y no le dolía, no tenía calor. Descarté una infección en ese momento”, dijo Fosas a Jugando Pelota Dura sobre su intervención con la atleta el sábado en la noche de pelea en el Coliseo José Miguel Agrelot.

“La examino con lo poco que tenía allí”, prosigió Fosas. “Le chequeo las pupilas, reacciona muy bien; la parte blanca del ojo la tenía bien clarita. No se le veía como un ojo tóxico, como tal. Y entonces, decido a cogerle la visión. No tenía más nada que el celular. Le enseño el celular en el ojo malo, y prácticamente no me pudo leer nada. Entonces le tapo el ojo malo, lee por el bueno, y lo lee completo. Entonces, comienzan a haber esos red flags”..

“Tenía el campo visual reducido, que no va con que algo le cayera en el ojo. La visión borrosa sí la puedo explicar por eso, pero no el campo visual”, dijo.

PUBLICIDAD

Serrano no peleó el sábado a raíz de la lesión ocular. Según le dijo a este diario el presidente de la Comisión, Miguel Laureano, Serrano insistió el pelear. Agregó que él tomó la decisión de suspender la pelea por proteger a la boxeadora ante la recomendación médica de Fossas a que no peleara.

Según declaraciones de Fossas a Jugando Pelota Dura, Serrano tuvo dudas sobre pelear.

“Después de estar un buen rato preguntando, examinándola, le digo: ‘ven acá Amanda, del uno al diez, ¿cómo tú te sientes mentalmente como para treparte en un ring para darte golpes con una primera clasificada?’ Y me mira y me hace como que sicológicamente tampoco estaba lista en ese momento”, aseguró Fossas.

Fossas, así como Laureano, han dicho en distintos medios que no notaron nada raro en el ojo de Serrano el viernes en la mañana, cuando la atleta se sometió al pesaje y a los exámenes médicos de rigor, incluyendo el ocular. Laureano detalló que él mismo pesó a Serrano el viernes.

Laureano agregó que notó a Serrano vistiendo gafas el viernes en la noche, cuando se celebró el pesaje para los medios de comunicación que cubrían el evento. Dijo que no indagó sobre el uso de gafas porque entendió que se trataba de una vestimenta para un evento que era más de tema mediático que de protocolo boxístico.

Fossas también dijo a Jugando Pelota Dura que el sábado, durante el examen a Serrano sugirió someter a la boxeadora a un tratamiento para sanar la situación a tiempo y permitirle a la púgil pelear. Dijo que así lo recomendó luego de descartar una infección en la peleadora.

“Le dije: ‘posiblemente es una alergia, vamos a conseguirte un Zyrtec o algo a ver si mejora, que tenemos tiempo’. Ella me dice que ya le habían dado Benadryl y otras gotas”, dijo.

Maldonado dijo a este diario que le habáan suministrado a la atleta gotas el viernes, luego de que se amaneciera ese día con el ojo “chiquito” y con dolor.