Oscar Collazo está viajando de regreso hacia Puerto Rico, loco de contento, luego de conquistar el título mundial por el que tanto trabajo y el que consiguió en tiempo récord.

Así se sintió previo a abordar los vuelos aéreos que lo transportan de regreso hacia Puerto Rico, desde donde eventualmente se moverá a su pueblo natal de Villalba, donde le darán un recibimiento de héroe.

“Me siento bien. ¡Contento! Aliviado. No sé no cómo explicarlo, porque era un sueño que tenía en la mente con mucha ansiedad y, al lograrlo, me estoy viviendo el momento”, dijo Collazo, en conversación telefónica con Primera Hora.

Collazo conquistó el título de las 105 libras, versión Organización Mundial de Boxeo, al vencer por nocaut al filipino Melvin Jerusalem en California, el sábado en la noche. Jerusalem, 20-3, era el campeón del peso.

14 Fotos El boricua superó al filipino Melvin Jerusalem para conquistar el cinturón de la OMB en su séptima pelea.

Le tomó solamente siete peleas (7-0) profesionales para coronarse campeón, lo que es un récord para la división. Dejó atrás el récord que había establecido el ponceño Alex ‘El Nene’ Sánchez en el 1993, cuando conquistó ese mismo título de las 105 libras en su decimosegunda pelea como profesional.

Ganar ‘a las millas’ un campeonato mundial hace más realizado aún al pupilo de la cuadra de Miguel Cotto Promotions.

“Desde que comenzamos la carrera profesional queríamos hacer historia. Queríamos adelantar el camino para así ser el campeón mundial en pocas peleas, en tiempo récord. La compañía y mi equipo de trabajo confiaron en mí e hice el trabajo con mi equipo. Se logró el objetivo que teníamos desde que debutamos”, dijo el púgil. “Tuve esa visión en mi mente cada vez que me iba a acostar. Lo trabajé y me lo gané“.

Y hacerlo de manera convincente ante Jerusalem le ayudó a salir del combate rápido e ileso.

“Terminando el cuarto asalto lo vi que estaba respirando fuerte y supe que lo podía acabar temprano. Lo lastimé varias veces abajo. Le cambió la cara, le cambió el físico cuando le estaba dando esos golpes abajo. Ahí nos dimos cuenta”, dijo.

Oscar Collazo posa junto a su equipo de trabajo. ( Jane Murcia (Golden Boy Media) )

Collazo dijo que salió bien de salud de la pelea. El único rastro de que estuvo en un combate el sábado es un hematoma que tiene sobre un ojo, dijo.

El campeón llega a la Isla a las 9:30 p.m. y allí espera que el pueblo de Villalba que le reciba lo lleve para el Pueblo de los Avancinos, donde tendrán una celebración que tendrá su principal momento en una caravana el sábado próximo.

Collazo necesita un merecido descanso también para dirigirse a su primera defensa, la que Miguel Cotto Promotions planifica hacer en agosto en Puerto Rico.

“La familia está orgullosa de tener a un campeón”, dijo el púgil de 26 años y nombrado Oscar en honor al múltiple excampeón mundial, Oscar de la Hoya. “Mi pueblo está desbordado de orgullo. Un campeón villalbeño no se da todos los días. Sé que todos están contentos. Mi familia está loca por verme porque saben lo mucho que he trabajado. Saben de mi ética de trabajo y sé que está orgulloso de mí“.