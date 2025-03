La primera vez que el campeón mundial villalbeño Oscar Collazo peleó en México fue como aficionado para unos clasificatorios a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Siete años después, Collazo (11-0, 8 KOs) aterrizó en la ciudad de Cancún para realizar este sábado la quinta defensa de su título de peso mínimo (105 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la primera de su recién adquirido cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el mexicano Edwin “Canito” Cano Hernández (13-2-1, 4 KOs).

De salir victorioso, el puertorriqueño sería reconocido por la OMB como un supercampeón, aunque para esto deberá derrotar por primera vez en su carrera a un retador en su propio país.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Collazo confía en que el ambiente hostil que enfrentará en el Polifórum Benito Juárez de Cancún, México, no influirá en el resultado del combate coestelar de la cartelera de Golden Boy Promotions en asociación con Miguel Cotto Promotions protagonizada por la revancha entre William Zepeda y Tevin Farmer.

“Los mexicanos son bien apasionados con la rivalidad entre Puerto Rico y México, por lo que sé que van a gozarse la pelea. Es mi primera vez enfrentando a un retador en su propio país, pero eso no me afecta mucho. Al final del día, yo peleo con él, no con los fanáticos. Mi enfoque está en el peleador que está encima del ring. Yo siempre haré mi trabajo, sin importar dónde sea”, dijo Collazo en una entrevista telefónica con Primera Hora desde Cancún.

“A lo mejor él se pondrá ansioso y cometerá errores, pero no me afectará a mí en ningún momento”, agregó.

Tres de las cuatro defensas que Collazo ha realizado de su campeonato de la OMB han sido fuera de Puerto Rico, pero en países neutrales para ambos peleadores, como Estados Unidos y Arabia Saudita. Además, ninguno de los oponentes a los que se midió en esas ocasiones era mexicano, así que tendrá su primera prueba de la legendaria rivalidad entre Puerto Rico y México como monarca.

Por esto, Collazo tuvo lo que describió su campamento de entrenamiento más intenso en lo que va de su joven, pero exitosa carrera.

Debido a esto, el villalbeño de 28 años adelantó que este sábado los fanáticos verán una versión más rápida, defensiva y certera con sus golpes. Lo que representaría un peligro para Cano Hernández, considerando que dos de los últimos tres pleitos del puertorriqueño han finalizado por la vía del nocaut.

PUBLICIDAD

“Bregamos mucho con la defensa, no quedarnos parados de frente por mucho tiempo y escoger los golpes. Subimos la intensidad del trabajo, como lo hemos hecho en cada campamento. Ahora estamos acá en Cancún bien descansados y concentrándonos en el peso solamente”, contó. “Esto es un deporte que se trata de dar y que no te den, y eso lo pondremos en práctica el sábado”.

Collazo anticipa que Cano Hernández será un rival aguerrido, como todos los boxeadores mexicanos, pero no descarta que lo noqueará, tal y como hizo con el tailandés Thammanoon Niyomtrong para unificar los cinturones de la OMB y AMB a mediados de noviembre pasado.

“Vamos a volver a buscar ese nocaut bien trabajado. Queremos un nocaut de película, aunque no se buscará exactamente porque eso llega. Es cuestión de conectar con la mano que queremos”, sentenció.

La cartelera, en la que también participará el juanadino Juan Carlos “Indio” Camacho, se llevará a cabo el sábado, a las 8:00 de la noche, y será transmitida por DAZN.