No hubo conversaciones. Ni negociaciones. Al parecer, desde el principio la actitud marcó el tono y ahí quedó todo.

Entonces, este sábado veremos cual cartelera se queda con el favor del público en términos de audiencia, boletería y atención mediática: en la esquina roja, Shakur Stevenson vs. Oscar Valdez para unificar la división superpluma en Las Vegas. Y en la azul, Amanda Serrano, campeona en siete divisiones y con 30 nocauts en su expediente, vs. Katie Taylor, invicta, campeona indiscutible de la división ligera y medallista de oro olímpica. En la Meca del Boxeo: el Madison Square Garden.

“Mira…Stevenson-Valdez es una gran pelea, pero no está ni siquiera cerca de la de Taylor-Serrano”, dijo Eddie Hearn, presidente de Matchroom Sports, compañía promotora el combate del Garden del sábado junto con Most Valuable Promotions, de Jake Paul.

PUBLICIDAD

“Todos fueron muy arrogantes. Les dije que era un gran error. Esta pelea (Serrano-Taylor) es mucho más grande. Les dije ‘esperen a que vean la atención de los medios de todo el mundo cuando vendamos totalmente el Madison Square Garden’. Me dijeron: ‘nah…no nos interesa el boxeo de mujeres’, dijo (Bob) Arum. Así que les dije que esperaran a ver lo que iba a pasar aquí”, agregó el Hearn.

Se le preguntó si realmente hubo alguna conversación o negociación con Arum, presidente de Top Rank, a lo que Hearn contestó que no.

“Nadie se comunicó con nosotros sobre el ‘timing’ de las peleas ni nada relacionado”, agregó Hearn.

14 Fotos Las peleadoras cumplieron con el compromiso de ejercitarse ante los medios, lo que hicieron en ligeras sesiones de trabajo.

Arum declaró en enero a iFL TV que “pese a lo bueno que esa pelea es… vamos... Por la razón que sea, la gente no le presta atención a las peleas de mujeres. La respuesta es que ESPN estableció al calendario y a ellos no les pudo importar menos. No quiero denigrar ninguna pelea, y no quiero ser acusado de estar en contra de los deportes de mujeres, pero te puedo decir que esto es como un juego de fútbol entre la Liga Premier y un equipo de mujeres”.

Hearn arremetió contra el veterano promotor y lo tildó de “dinosaurio”.

Hearn dijo que la expectación por el cartel neoyorquino ha dominado la conversación en el boxeo, especialmente en las redes sociales.

“Mira todas las cámaras que hay aquí”, sostuvo Hearn durante el entrenamiento público efectuado el miércoles. “Todo ha ido muy bien. Esto va a ser una noche masiva. Masiva”.

PUBLICIDAD

De hecho, ya han entrado en juego las posibilidades de que el combate Taylor-Serrano se pueda convertir en una trilogía. Y la peleadora Mikaela Mayer, quien pelea para Top Rank, ya ha dicho que le gustaría enfrentarse a la ganadora del evento del sábado.

Hearn asegura que tiene la fórmula para adelantar el boxeo femenino que entiende que ha comenzado a resucitar por su gestión junto a Taylor.

“Todo se trata de la calidad y la pelea. La gente no va a venir al Garden el sábado solo porque quiere apoyar el boxeo de mujeres. Vienen porque es una gran pelea. Y mientras haya buenas peleas continuaremos creciendo”, afirmó.

“Avanzaremos. El futuro es brillante. Ellas (Serrano y Taylor) van a ganar una bolsa de siete cifras, eso le demuestra a todas las peleadoras jóvenes que todo es posible si vas tras tus sueños”, finalizó Hearn.