PR Best Boxing tiene planes de retomar la práctica de presentar carteleras en Puerto Rico.

La última vez que la empresa promotora hizo un evento de boxeo rentado en la isla fue en febrero de 2020 en la cancha Rubén Zayas Montañez en Trujillo Alto. Esa noche, el talento de Top Rank, Xander Zayas, realizó su cuarta pelea profesional. Posterior a ello llegó al planeta la pandemia por causa del coronavirus y desde entonces PR Best Boxing entró en un proceso de pausa que ahora evalúan abandonar.

“Estamos organizando unas ideas”, confirmó Iván Rivera, presidente de PR Best Boxing a Primera Hora. “Llevamos más de 20 años en este ambiente y tenemos la oportunidad de hacer algo interesante. El boxeo lo necesita”.

PR Best Boxing consideró privadamente retomar funciones el año pasado, sin embargo, Rivera sostuvo que es apenas ahora que están en el proceso de cumplir con los requisitos de la Comisión de Boxeo Profesional para poder formalizar su retorno.

Miguel Laureano, presidente de la comisión, explicó que PR Best Boxing debe renovar la licencia y, a su vez, someter una lista de potenciales fechas de eventos antes de proceder.

“Le enviamos una lista con los documentos que se necesitan antes de tramitar una licencia de promotor. Necesitan una certificación del Departamento de Hacienda, de antecedentes penales, CRIM, Asume... un estado financiero certificado por un contador público autorizado y una fianza de $50,000. Una vez tengamos todo, se evalúa y se concede la licencia”, detalló Laureano.

Además, a PR Best Boxing se le requiere tener al día la afiliación con el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico.

“Con todo esto que está pasando con Amanda Serrano, la gente se pompea más. No tenemos boxeadores firmados, pero la idea es desarrollar atletas nuevos y ponerlos en un nivel toma tiempo. Queremos hacerlo bien y por eso nos estamos tardado. No tenemos prisa ya que no queremos arrancar a medio pocillo”, afirmó Rivera.

Asimismo, Rivera mencionó que estarán en la mejor disposición de negociar con algún canal de televisión local interesado en trasmitir las carteleras.

“Tener televisión sería un ‘plus’. Lo bueno es que tenemos la experiencia, los contactos y las ideas. Hay varios promotores que están haciendo eventos y tenemos una buena relación con ellos”, dijo Rivera.