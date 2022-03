El trío de púgiles puertorriqueños Henry ‘Moncho’ Lebrón, John Bauzá y Xander Zayas protegieron sus respectivos invictos la noche del sábado durante la cartelera que tuvo como escenario el Hulu Theater en el Madison Square Garden en Nueva York.

Lebrón se apuntó un nocaut técnico sobre el hondureño Josec Ruiz en el séptimo asalto. De esa manera, el puertorriqueño mejoró su récord a 15-0 con 10 triunfos antes del límite.

Luego, Bauzá necesitó de ocho episodios para vencer al canadiense Tony Luis por decisión unánime con anotaciones de 80-72, 79-73 y 78-74.

Tony Luis y John Bauza (derecha) intercambian golpes durante la pelea en The Hulu Theater en Madison Square Garden. ( Mikey Williams/Top Rank Inc )

Bauzá estuvo en control del pleito durante los primeros tres rounds, pero Luis aceleró el paso conectando el cuerpo del boricua. De hecho, los asaltos cuatro y cinco fueron los mejores del canadiense provocando que Bauzá acudiera a los movimientos laterales para escapar de cualquier peligro.

Bauzá restableció el jab en el sexto, pero también acudió a los constantes agarres que le ganaron varias advertencias del referí.

Asimismo, Xander Zayas ofreció una clínica ofensiva ante el estadounidense Quincy LaVallais durante ocho rounds.

El joven de 19 años castigó a LaVallais desde todos los ángulos camino a una decisión unánime 80-71, 80-72, 80-72 en las tarjetas de las jueces.

Al final, Zayas conectó 216 golpes de poder.

“Me sentí increíble. Siempre he dicho que no importa a quien me pongan de frente, voy a poner un espectáculo”, dijo Zayas.

Enseguida, dejó entrever que estará disponible para volver al ring el 11 de junio en la víspera de la Parada Puertorriqueña en Nueva York.

“Si la gente me quiere ver el 11 de junio, aquí estaremos”, afirmó.