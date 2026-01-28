En una alianza entre la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Fundación Boxing Bullies de Jake Paul y el municipio de Trujillo Alto, el Gimnasio Municipal José “Cheíto” Ruiz fue reinaugurado este martes como parte de un proyecto de remodelación dirigido a fortalecer el desarrollo deportivo, comunitario y social, además de crear nuevas oportunidades para la niñez y la juventud.

La reapertura del gimnasio es el resultado de un esfuerzo colaborativo que permitió la rehabilitación de la instalación, brindando un espacio seguro, moderno y adecuado para la formación atlética.

“En la OMB creemos firmemente que el boxeo es una herramienta de transformación social. Con proyectos como este reafirmamos nuestro compromiso de devolverle a las comunidades, crear espacios dignos y ofrecer a nuestros jóvenes oportunidades reales de crecimiento personal y deportivo”, expresó el licenciado Gustavo Olivieri, presidente de la OMB, en declaraciones escritas.

El Gimnasio Municipal José “Cheíto” Ruiz es la sede del Club de Boxeo de Trujillo Alto, dirigido por el entrenador Carlos Rubén García, donde actualmente alrededor de 30 niños y jóvenes desde los nueve años en adelante se desarrollan en este deporte.

Además, el gimnasio ha servido como centro de entrenamiento de boxeadores profesionales, incluyendo a la campeona mundial Amanda Serrano, quien impulsó este proyecto con el objetivo de promover el boxeo femenino y motivar a más niñas a incursionar en este deporte.