Roberto Valenzuela Jr no exhibe un récord perfecto en el boxeo rentado. De hecho, ha sufrido derrotas en dos de los pasados cuatro compromisos, pero todavía sueña con la posibilidad de disputar un título mundial en la división super wélter (154 libras).

Para eso, primero debe vencer al puertorriqueño Xander Zayas (16-0, 10 KO) cuando enfrenten el 15 de septiembre durante la cartelera que tendrá como escenario el American Bank Center en Corpus Christi, Texas. En juego estarán los cinturones NABF y, a su vez, NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Ambos le pertenecen a Zayas.

“Desde que me avisaron de esta pelea, he estado estudiando a Zayas. Es un boxeador muy completo, un gran prospecto que en las peleas que tiene no se le han visto muchas debilidades, pero tengo el hambre, todas las ganas de ganar y con toda la preparación que hice, tengo los recursos para sorprenderlo”, compartió Valenzuela (21-4, 20 KO).

El púgil de 24 años sostuvo que los recientes resultados se debieron a que no tuvo el tiempo necesario para llevar a cabo una preparación adecuada. Valenzuela aseguró que esta vez fue distinto.

“Trabajé en todo, desde media y corta distancia. Estoy preparado para todo, cualquier tipo de pelea que Xander quiera hacer. Las peleas que ha tenido fueron contra contendientes que están clasificados entre los primeros 10, peleas duras que estuvieron parejas y que los tuve al borde de un nocaut. Ahora me enfrento a un prospecto, algo que es una realidad. En otras peleas me llamaban una o dos semanas antes, pero para esta tuve dos meses de preparación”, destacó.

Valenzuela indicó que hizo los entrenamientos en altura y confía que eso marcará la diferencia el 15 de septiembre.

“Se que Xander irá bien preparado, los dos iremos con las ganas de salir con la victoria. Ahí veremos quien se preparó mejor. Tengo derrotas, pero tengo todo para ganar. Todavía la gente no me conoce y en esta pelea es que me daré a conocer. Para él (Zayas) será una pelea más, mientras que voy con el hambre de ganar para salir hacia adelante y vamos con todo. Estoy listo para dar la sorpresa en Texas”, concluyó.