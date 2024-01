Amanda Serrano sumará este 2 de marzo otro logro a su histórica carrera, cuando protagonice una megacartelera en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Por segunda vez, la campeona de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Internacional de Boxeo (OIB) arriesgará los cinturones en una pelea a 12 asaltos de tres minutos, pero esta vez contra la alemana Nina Meinke.

Y Serrano anticipó que el pleito con Meinke será uno igual de sangriento y con la misma explosión ofensiva que tuvo ante la mexicana Erika Cruz por el título indiscutible de peso pluma.

PUBLICIDAD

“A mí me encanta pelear. Ella recibirá un bono si me gana por nocaut, así que espero que venga a pelear. Quiero pelear como cuando me enfrenté a Erika Cruz por el campeonato indiscutible. No me importa tener combates así porque lo haré frente a mi gente”, confesó Serrano en entrevista con Primera Hora.

La puertorriqueña detalló a este medio que la retadora obtendrá un pago adicional de $25,000 a su bolsa si sale airosa por la vía del nocaut. El incentivo podría ser la chispa que detone una bomba en el Choliseo, ya que Meinke no suele irse de tú a tú con sus oponentes, y, de sus 18 triunfos, solo cuatro han sido por nocaut.

“Quiero hacer un show grande para la isla entera y para mí. Será una noche grande y me la quiero disfrutar un poquito, pero si el nocaut llega temprano, pues bien”, dijo la campeona entre carcajadas.

“Ese incentivo es para que ella venga a pelear y a mí me encanta pelear, así que estoy lista por eso. Pero, tú nunca sabes porque los oponentes siempre cambian cuando están al frente mío”, agregó.

Al igual que la carolinense, Meinke (18-3, 4 KO) tiene una guardia zurda, lo que significa que boxea con la mano y el pie derecho adelantados, lanzando jabs de derecha y siguiendo con un gancho de derecha cruzado con izquierda.

En la pelea contra Cruz, que se celebró el 4 de febrero de 2023, Serrano lanzó junto a la mexicana sobre 1,900 puños en 10 asaltos.

PUBLICIDAD

Preparada para irse 12 asaltos

Sin embargo, la boricua aseguró que también se está preparando por si es necesario ir a la distancia. No sería un nuevo escenario para Serrano, quien tiene un récord de 46-2-1 y 30 KO’s y sus últimos seis triunfos fueron por decisión.

A diferencia de su primer combate de 12 asaltos contra la brasileña Danila Ramos, Serrano admitió que esta vez se siente más tranquila, ya que en octubre comprobó que tiene la condición para boxear por 36 minutos, 16 adicionales a los tradicionales 20 de los pleitos femeninos.

“La primera vez uno nunca sabe. No sabía si podía hacerlo, pero ahora lo sé. Estoy entrenando, corriendo por mucho tiempo y guanteando”, dijo.

En su campamento para la pelea con Ramos, la campeona contó con la asistencia de Víctor Martínez, el entrenador físico del también campeón mundial Jonathan “Bomba” González. El entrenador de Serrano, Jordan Maldonado, describió en ese entonces a Martínez como “la clave” para que la púgil lograra tener una condición que le permitiera boxear por 12 asaltos.

Serrano comparte esta vez su campamento con González, quien también es ahora manejado por la siete veces campeona divisional.

“Entrenar con un campeón me da más fuerza para seguir entrenando. Nos ayudamos mutuamente y es una gran motivación para ambos. Nos alimentamos el uno del otro”, indicó.

González también verá acción en el Choliseo el 2 de marzo cuando se enfrente a su compatriota René “El Chulo” Santiago por la faja de la OMB de las 108 libras.