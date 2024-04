Skye Nicolson abraza la idea de algún día enfrentar a la puertorriqueña Amanda Serrano a 12 asaltos de tres minutos siempre y cuando la australiana se apunte una victoria sobre la Sarah Mahfoud por el vacante cinturón pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El pleito será en el Teatro Bleaulive en Fontainebleau Las Vegas la noche del sábado en vivo por DAZN.

Nicolson (9-0, 1 KO) disputará con Mahfoud (14-1, 3 KOs) la faja que Serrano dejó vacante el pasado diciembre. Nicolson ha declarado que la campeona de siete pesos no quería enfrentarla y no se redujo a querer pelear en la distancia de tres minutos.

Aunque Nicolson ha dejado de lado una futura pelea contra Serrano para concentrarse en la tarea inmediata, la joven de 28 años no puede evitar mencionarla dado que que le preguntan constantemente y pretende lidiar con Mahfoud de mejor manera que Serrano.

Skye Nicolson tiene un compromiso con Sarah Mahfoud en el Fontainebleau en Las Vegas, Nevada. ( Melina Pizano/Matchroom. )

“Sólo puedo pelear contra quien me pongan delante”, dijo Nicolson. “Serrano es la pelea soñada, y haber boxeado contra la unificada en mi décima pelea hubiera sido legendario, pero no sucedió. Es lo que es, no estoy mirando más allá de Sarah. Tengo un buen oponente frente a mí y, en mi opinión, es por el mejor cinturón del boxeo, así que estoy completamente concentrada en el trabajo que tengo delante y veremos qué sigue después de eso”.

Nicolson sostuvo que está determinada en conseguir la oportunidad ante Serrano.

“Espero que se dé la pelea. Estoy lista y esperando. Quiero lo mejor. Siento que lo digo constantemente, pero es verdad. Quería la pelea con Serrano en mi octava y novena pelea, tengo a Sarah para mi décima pelea, así que, tal vez, sea Serrano en mi undécima pelea. Quiero los cinturones, así que seguiré presionando para conseguirlos”, afirmó.

Nicolson, asimismo, apoya la iniciativa de Serrano de que las mujeres reciben el mismo trato que los hombres.

“Los 12 asaltos de tres minutos se adaptan a mi estilo. Soy una peleadora paciente, me encantan los rounds más largos, así que para mí tiene sentido. Para el boxeo femenino, personalmente no estoy de acuerdo con los 12 de tres minutos. Creo que la profundidad del boxeo femenino ha sido realmente buena para el crecimiento. Entonces, a mí me encantan los rounds de tres minutos, pero para el boxeo femenino, no tanto, pero si la única manera de pelear contra Serrano es tres minutos, inscríbeme”, concluyó.