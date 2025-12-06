Subriel Matías arrojó negativo en una prueba antidopaje que la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés) le realizó el 24 de noviembre, informó la entidad mediante una carta enviada este viernes al campeón puertorriqueño superligero.

“Esta carta es para informarle que una o más de sus muestras recolectadas han sido analizadas en busca de sustancias para mejorar el rendimiento a través del programa de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA, por sus siglas en inglés). Los análisis correspondientes a la fecha que se indica a continuación han sido completados”, lee el documento al que Primera Hora tuvo acceso.

PUBLICIDAD

La carta también subraya que el púgil “permanece como participante activo” del programa de la VADA y que puede contactarlos en cualquier momento ante cualquier duda o inquietud.

Esto a solo días de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le diera a Matías (23-2, 22 KO’s) el visto bueno a Matías para que defendiera su título de la división de las 140 libras el próximo 10 de enero en el Barclays Center de Nueva York ante el británico Dalton Smith (18-0, 13 KO’s), pese a un resultado adverso en una prueba antidopaje hecha el 9 de noviembre.

Al momento de tomar esa decisión, el CMB consideró factores atenuantes, como el consumo documentado del fajardeño de suplementos potencialmente contaminados, reportes científicos sobre hallazgos similares y el nivel relativamente bajo de la sustancia en la muestra. También valoró que el peleador informó acerca del uso de ocho suplementos al inicio de su campamento y cooperó durante todo el proceso.

Como parte del acuerdo, Matías estará bajo probatoria por un año desde la fecha de la prueba. Durante este periodo, deberá someterse a pruebas antidopaje adicionales a su costo, completar un programa educativo de nutrición del organismo y visitar gimnasios para orientarse sobre los riesgos de suplementos contaminados.

El CMB advirtió que, si el boxeador arroja positivo en una prueba antidopaje durante el periodo de probatoria, será suspendido indefinidamente, sin necesidad de una nueva investigación.

El puertorriqueño había arrojado positivo a ostarina, una sustancia para mejorar el rendimiento. Sin embargo, el hallazgo de un fármaco prohibido en la primera muestra fue de 0.085 por ciento. Orengo piensa que este resultado fue ocasionado por unas multivitaminas que tomó el boxeador.