El promotor estadounidense Bob Arum lamenta el modo como terminó la carrera de Félix Verdejo en el boxeo rentado.

El 28 de julio, un jurado compuesto por nueve hombres y tres mujeres determinó que Verdejo es “culpable” por el cargo de secuestro que terminó en la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz y, además, por la muerte de una criatura por nacer. La joven estaba embarazada cuando fue golpeada, drogada y amarrada con alambres de metal a un bloque de construcción antes de ser lanzada a la Laguna San José. Los hechos ocurrieron el 29 de abril de 2021.

“El veredicto produjo una rasgadura en mi corazón porque Félix era un joven con una gran personalidad. Estoy devastado por que lo ocurrió. No estoy diciendo que fue un veredicto justo o no, sino que se me hace difícil creer que se ha ya encontrado en semejante situación”, compartió Arum.

Asimismo, señaló que no estuvo pendiente al progreso del juicio que se extendió por 25 días en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, pero que recibió la noticia del veredicto.

“Desde el principio sabía que posiblemente estaba metido en un problema muy serio. Uno también se siente terrible por la familia de la joven que fue asesinada. Es una tragedia”, dijo.

Arum sostuvo que, oficialmente, Top Rank no tiene lazos con Verdejo.

“Uno no quiere seguir amontonando dado el panorama de la situación, pero es evidente que Verdejo pasará muchos años, sino el resto de su vida en prisión, así que no tiene sentido hablar de eso”, concluyó.

Verdejo fue una de las principales firmas que hizo Top Rank después de los Juegos Olímpicos Londres 2012. Algunas lesiones, accidentes e inesperadas derrotas descarrilaron su carrera en el boxeo rentado.

La vista de sentencia de Verdejo está programada para ocurrir el 3 de noviembre ante el juez federal Pedro Delgado Hernández. El expúgil se expone a cadena perpetua.