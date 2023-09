Guaynabo. Luego de la reyerta entre los mexicanos Emanuel Navarrete y Óscar Valdez, Bryan ‘Chary’ Chevalier tenía esperanzas de que se le presentara la oportunidad de convertirse en el quinto boricua que ostenta un campeonato mundial en la actualidad.

Sin embargo, el boxeador bayamonés confirmó que al momento no hay nada concreto sobre un posible combate con Navarrete por el título mundial de las 130 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), aunque adelantó que existe una posibilidad de que se lleve a cabo en diciembre o el próximo año.

“Hay grandes esperanzas para ver si podemos tocar el título mundial en diciembre, pero no tengo mucha información sobre eso. Yo estoy enfocado en entrenar. Si se da para diciembre o para el año que viene, la aceptaré porque a una oportunidad por un campeonato mundial no se le dice que no”, expresó Chevalier a Primera Hora.

“No tenemos nada concreto. Entiendo que él tiene una opcional, ya que le ganó a Valdez, que era el mandatorio. Ahora, hay que esperar si él nos escoge o nos sigue huyendo”, agregó.

No hay duda de que una pelea con Navarrete sería una dura para el puertorriqueño, pues el mexicano se encuentra en el mejor momento de su carrera, ganando sus últimos 33 pleitos en línea.

Incluso, en su último combate lució más sólido que nunca al dominar, ampliamente, a Valdez, pese a tener una lesión en su mano durante los últimos asaltos. Fue así como el púgil firmado por Top Rank mejoró su foja a 38-1 y 31 nocauts.

En cambio, Chevalier, quien tiene récord de 20-1-1 y 16 nocauts, aseguró que no sería descabellada una victoria sobre Navarrete cuando se enfrenten.

“Los estilos hacen las peleas. Realmente, no te puedo decir: ‘Voy a subir para allá y va a pasar algo’, pero él nunca ha peleado con un Bryan Chevalier. Me esquivó en las 126, pero espero que ahora en las 130 no lo haga y me dé la oportunidad”, indicó.

“Sin duda alguna, yo voy a ser campeón del mundo. Muchos lo dudan, pero yo nunca lo he dudado. El día que yo me haga campeón del mundo voy a sorprender al mundo, pero no a mí porque estoy trabajando para eso”, sostuvo.

Este año, Navarrete ha subido al entarimado en dos ocasiones. En febrero, para enfrentarse al australiano Liam Wilson y el pasado mes, cuando despachó a Valdez. Por ello, la próxima defensa del ‘Vaquero’ apunta a ser en diciembre o principios del 2024.

Otros posibles retadores del mexicano son: el estadounidense Albert Bell, quien está segundo en el ranking de la OMB; el puertorriqueño Henry ‘Moncho’ Lebrón, que está séptimo y firmado por Top Rank; y el filipino Charly Suárez, un también boxeador de Top Rank que está décimo en la contienda por el cinturón.