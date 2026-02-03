Los boxeadores Wilfredo “Bazooka” Gómez y Félix Trinidad, y el entrenador Félix Trinidad, padre, serán exaltados en abril de este año al National Boxing Hall of Fame, un salón alterno al International Boxing Hall of Fame de Canastota, Nueva York, y que ya ha exaltado a sobre 90 personalidades desde su fundación en el 2014.

Los Trinidad fueron recientemente nombrados como parte de la Clase 2026 que será exaltada el 26 de abril en el City of Montebello, California, donde ubica el recinto.

Junto a los Trinidad y Gómez también serán reconocidos una amplia lista de extraordinarios peleadores tales como Sugar Ray Robinson, Rafael “Bazooka” Limón, Rafael Márquez, Erik Morales y Timothy Bradley, entre otros.

Será el quinto salón de la fama que exalte a Trinidad. En el 2012 fue reconocido por el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, en el 2014 por el International Boxing Hall of Fame, en el 2015 por el Nevada Boxing Hall of Fame y en el 2021 por el Atlantic City Boxing Hall of Fame.

Gómez es igualmente miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño y del International Boxing Hall of Fame desde el 1995, y del Nevada Boxing Hall of Fame desde el 2016.

Los Trinidad ya han confirmado que será parte de la exaltación al recinto con sede en California.

Miguel Cotto será exaltado en Atlantic City

Otro boricua que también será exaltado a un nuevo recinto del boxeo en el 2026 lo es Miguel Cotto, quien será uno de los nombres inmortalizados este año en el Atlantic City Boxing Hall of Fame.

Cotto fue también exaltado al International Boxing Hall of Fame en el 2022; al Nevada Boxing Hall of Fame en el 2022; y al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en el 2025.