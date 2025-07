Xander Zayas subió el viernes a la báscula con el peso requerido para su pelea de este sábado por el campeonato mundial superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el mexicano Jorge “Chino” García Pérez en el Theater del Madison Square Garden, de Nueva York.

Zayas (21-0, 13 KO’s) marcó 154 libras, mientras que García Pérez (34-4, 26 KO’s) registró 153 para lo que será el primer combate del puertorriqueño por un título del mundo. El pleito está pactado a 12 asaltos.

“No hay ningún ‘posiblemente’. Mañana por la noche seré campeón mundial. Este fue el último pesaje. Estoy listo para dar un espectáculo mañana. Es un oponente duro, pero el trabajo ya está hecho. No hay preguntas que hacer. Solo estamos él y yo. Voy a salir ahí y voy a dominar como siempre lo hago”, expresó Zayas poco después de superar la báscula.

El púgil boricua de 22 años viene de noquear al alemán Slawa Spomer en el noveno asalto el pasado 14 de febrero. El peleador azteca, por su parte, no es considerado el favorito, pero se apuntó una importante victoria en su último pleito por decisión dividida frente al estadounidense Charles Conwell. Estos resultados consolidaron a ambos como el primer y segundo clasificado en el ranking de la OMB en la división superwelter.

“Somos dos personas arriba del ring solamente. Nadie le va a ayudar y nadie me va a ayudar. Somos dos y a los dos nos duele, pues vamos para adelante a ver de qué cuero salen más correas, como dicen”, comentó García Pérez.

Poco después del pesaje, la promotora Top Rank le mostró a Zayas un video en el que figuras como el exboxeador Félix “Tito” Trinidad, el intérprete urbano Eladio Carrión y el lanzador Edwin “Sugar” Díaz le enviaron mensajes de apoyo de cara al compromiso más importante de su joven carrera.

“Eso es increíble. No esperaba ver eso. No esperaba ver a ‘Tito’ Trinidad, a Eladio y a Edwin, que son dos amigos míos. Aún no he tenido el placer de conocer a Tito de adulto, pero espero que en el futuro pueda sentarme con él y decir su famosa frase cuando le ganó a Óscar de la Hoya: ‘Puerto Rico number one, remember that’”, declaró Xander.

Otras figuras que participarán en la cartelera de Top Rank en la Gran Manzana, como el puertorriqueño Juanmita López de Jesús y el dominicano Yan Carlos “Dangerous” Santana, también dieron el peso para sus respectivas peleas.

López de Jesús detuvo la báscula en las 113.8 libras y su rival Jorge González Sánchez en las 114.8. El combate de la división mosca está pactado para cuatro asaltos. Por otro lado, Santana marcó 124.8 libras y su oponente Aaron Alameda 125.6 para su pleito por el cinturón NABO de peso pluma. El encuentro está programado para 10 rounds.

La cartelera será transmitida el sábado en la noche por ESPN y ESPN+.