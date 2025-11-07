El invicto púgil puertorriqueño Xander Zayas y el alemán Abass Baraou llegaron a un acuerdo para una pelea de unificación de títulos mundiales en el peso superwélter, programada para el 31 de enero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

El anuncio del evento ha sido anunciado por The Ring y el periodista Mike Coppinger, citando fuentes de entero crédito. Primera Hora, por su parte, ha confirmado que esta semana Zayas y su promotora tendrán una conferencia de prensa el próximo miércoles, 12 de diciembre, en la Isla para anunciar su próxima pelea.

Así las cosas, en el combate, Zayas pondrá en juego su cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras que Baraou defenderá su título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Zayas (22-0, 13 KO) conquistó el cetro vacante de las 154 libras el pasado 26 de julio, al derrotar por decisión unánime al mexicano Jorge Luis García en el Madison Square Garden de Nueva York. La victoria consolidó al joven de 22 años como uno de los principales prospectos en ascenso del boxeo mundial.

Por su parte, Baraou (17-1, 9 KO) obtuvo el título interino de la AMB el 23 de agosto, tras superar por decisión unánime al cubano Yoenis Téllez. Posteriormente, fue elevado a campeón mundial absoluto cuando Terence Crawford renunció al cinturón luego de convertirse en monarca indiscutible del peso supermediano ante Saúl “Canelo” Álvarez.

De hacerse oficial esta semana, la pelea marcará el primer combate de unificación mundial en Puerto Rico en varios años y representará una oportunidad histórica para Zayas, quien buscará consolidar su nombre entre la élite del boxeo.