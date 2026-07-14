Arlington, Texas. Mikel Oyarzabal anotó de penalti tras una brillante jugada del joven Lamine Yamal, Pedro Porro añadió otro gol y España avanzó a su primera final de la Copa Mundial desde que la ganara en 2010 con una victoria por 2-0 sobre Francia el martes.

Un día después de cumplir 19 años, a Yamal le anularon un gol por un fuera de juego muy ajustado, poco después de que una pared entre Porro y Dani Olmo en el minuto 58 pusiera a España arriba 2-0. Pero fue la brillante jugada de Yamal ante un defensa veterano la que puso a España por delante en el marcador.

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España se enfrentará el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, al ganador del título vigente, Argentina, o a Inglaterra. Ambos equipos se enfrentarán el miércoles en Atlanta.

Kylian Mbappé y Francia, la selección número uno del ranking FIFA, aspiraban a convertirse en el tercer equipo en alcanzar tres finales consecutivas de la Copa del Mundo. En cambio, jugarán el partido por el tercer puesto en Miami Gardens, Florida, el sábado, un día antes de la final en el MetLife Stadium, al otro lado del río de Nueva York.

Esta victoria en el escenario más importante del fútbol marcó el tercer verano consecutivo en que España vence a Francia en una semifinal de torneo. Yamal anotó en la victoria por 2-1 en las semifinales de la Eurocopa 2024, pocos días antes de cumplir 17 años, y La Roja ganó 5-4 en la Liga de Naciones el año pasado.

¡¡¡GOL DE ESPAÑA!!! ¡¡¡GOL QUE HUELE A FINAL!!! ¡¡¡GOLAZO!!!



Pedro Porro define solo frente a Maignan después de una gran jugada de muchos toques… ¡Soberbia asistencia de Olmo!



La Roja vence 0-2 a Francia. pic.twitter.com/ImGyVEkRiv — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 14, 2026

Tras la victoria en cuartos de final contra Bélgica el viernes pasado, Yamal afirmó que creía que Francia debía temer a España. Sin duda, esas palabras resultaron ser ciertas.

El penalti transformado por Oyarzabal en el minuto 22 se produjo después de que Yamal provocara una falta al ser pateado por el defensa Lucas Digne.

Tras un mal control de cabeza, Digne intentaba despejar el balón cuando Yamal llegó corriendo desde atrás para disputarlo en el área. El balón golpeó el codo del joven, que saltaba para intentar detenerlo, antes de que Digne lo pateara. Digne disputaba su partido número 63 con Francia tan solo seis días antes de cumplir 33 años.

El quinto gol de Oyarzabal en este Mundial marcó la primera vez que alguno de los dos equipos se vio en desventaja en sus siete partidos del torneo. Fue su trigésimo gol en 60 partidos internacionales con España.