Mientras el balón comienza a rodar este jueves en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y millones de aficionados alrededor del planeta centran su atención en el torneo más importante de fútbol, en Puerto Rico resurge una pregunta que han escuchado generaciones.

¿Cuándo llegará el día en que la Selección Nacional esté presente en una Copa del Mundo?

La respuesta no llegó en esta ocasión.

El equipo patrio masculino quedó fuera de la última fase de la eliminatoria de la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) por diferencia de goles y un empate entre Surinam y El Salvador. Así, Puerto Rico puso fin a la carrera hacia el certamen mundialista, que precisamente comienza hoy en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México con un choque entre los locales y Sudáfrica. Estados Unidos y Canadá son los otros dos países anfitriones.

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Sin embargo, dentro de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) existe la sensación de que la isla está más cerca de esa participación histórica. Al menos, sus planes de trabajo van en esa dirección.

“Para este Mundial es la primera vez que hay 48 países, pero se habla de uno de 62 países. Yo creo que de haber un Mundial de 62 selecciones estaríamos muy cerca, porque esta vez nos eliminamos de la clasificatoria por diferencia de gol”, expresó el secretario general de la federación, Gabriel Ortiz, a Primera Hora en una conversación por videollamada.

Wilfredo Rivera (negro) de Puerto Rico disputa el balón con Markhus Lacroix de Haití. ( Thais Llorca )

La realidad es que la competencia dentro de Concacaf continúa siendo intensa. Detrás de los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá; Panamá, Jamaica, Haití y Curazao, por primera vez, son los otros de la zona que verán acción en la Copa.

Sin pausa

Tras la eliminación en la segunda ronda clasificatoria, la Selección se ha mantenido activa mediante partidos amistosos internacionales con oncenos como Argentina, Arabia Saudí y República Dominicana con el objetivo de seguir acumulando experiencia competitiva.

“Hemos tratado de aprovechar lo más que podemos de acuerdo a los recursos, porque dependiendo de cuánto nosotros podemos invertir en las selecciones, es que pueden jugar”, dijo el secretario.

Ortiz indicó, además, que coordinar partidos amistosos internacionales representa una inversión considerable para la federación, ya que muchas selecciones exigen compensación económica o que se cubran todos los gastos relacionados con su participación.

Un amistoso entre Puerto Rico y Argentina. ( Marta Lavandier )

No obstante, Ortiz entiende que parte de la espera por ese salto histórico es que la base del combinado nacional estaba integrada por futbolistas que apenas daban sus primeros pasos a nivel profesional.

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“Creo que este equipo necesitaba un poquito de madurez, pero se ha ido consolidando con la idea de nuestro presidente (Iván Rivera) que se llamó ‘La Base’ con Jeremy de León, Wilfredo Rivera, Leandro Antonetti, que apenas tienen 22 o 23 años. Esa madurez se la ha dado a ellos específicamente el poder jugar en Europa o en equipos de primera división”, manifestó.

Los boricuas ocupan el lugar número 154 del escalafón mundial.

Altas posibilidades

La esperanza de una primera clasificación mundialista de un equipo absoluto no se limita a la rama masculina. Con la Selección Nacional femenina tienen grandes esperanzas, aunque fue eliminada por México el pasado abril en el clasificatorio hacia el Mundial de 2027, que se celebrará en Brasil.

“Yo entiendo que en la rama femenina estamos muy cerca de clasificar a un Mundial”, aseguró el secretario general.

“Creo que en un próximo clasificatorio vamos a tener bastante ventaja por el crecimiento en el ranking... vamos a estar en una mejor posición para un sorteo de una posible clasificatoria”, comentó.

De acuerdo a Ortiz, las boricuas llevan múltiples sorteos cruzándose con México, número 28 en el ranking mundial y un rival de alto nivel, que le ha imposibilitado avanzar en clasificaciones y eventos. Puerto Rico, por su parte, ocupa el puesto número 77 en el globo.

Aunque la espera por un pase de la selección mayor continúa, el equipo nacional femenino Sub-17 participará en octubre en el Mundial de dicha categoría en Marruecos, convirtiéndose en el primer onceno puertorriqueño en disputar un evento mundialista organizada por la FIFA.

La selección femenina Sub-17 de Puerto Rico hizo historia al asegurar, por primera vez, una clasificación boricua a una Copa Mundial de la FIFA. ( FPF / Salazar Photo Sports )

Un deporte en expansión

La federación sostiene que el fútbol atraviesa actualmente uno de los momentos de mayor crecimiento en Puerto Rico.

“Tenemos sobre 20,000 jugadores registrados y más de 80 clubes. Cada vez tenemos más canchas y más municipios interesados en desarrollar el fútbol”, destacó el directivo.

La construcción de nuevas instalaciones y el fortalecimiento de las categorías juveniles, indicó Ortiz forman parte de una estrategia a largo plazo para elevar el nivel competitivo del deporte y de las selecciones nacionales.