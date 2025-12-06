Para el anfitrión Estados Unidos, el sorteo de la Copa Mundial 2026 salió a pedir de boca.

El coanfitrión debería esperar quedarse en su propia fiesta al menos hasta la nueva ronda de dieciseisavos de final después de quedar en un grupo junto a Paraguay, Australia y el ganador de un playoff europeo entre Turquía, Eslovaquia, Kosovo y Rumania en el sorteo del viernes, al que asistió el presidente Donald Trump en Washington.

Mauricio Pochettino, el técnico argentino de Estados Unidos, no dará nada por sentado, pero con ninguna de esas naciones clasificadas entre las 20 mejores por la FIFA, sería una gran decepción si su equipo no supera como uno los dos mejores del Grupo D o mediante la tabla de salvación de quedar entre uno de los mejores terceros clasificados.

Otro coanfitrión, México, también esperará avanzar desde un grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y uno de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.

“Son buenos equipos, pero nosotros tenemos una oportunidad, jugamos en casa y con nuestra gente”, manifestó Javier Aguirre, el seleccionador del Tri.

El grupo de Canadá, el tercer coanfitrión, podría parecer significativamente más difícil si el cuatro veces campeón mundial Italia se clasifica tras sortear el repechaje europeo. Canadá, que nunca ha cosechado un punto en la Copa del Mundo, también se enfrentará a Qatar y Suiza.

Las mascotas del Mundial 2026 en la alfombra roja del sorteo del torneo, el viernes 5 de diciembre de 2025, en Washignton. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) ( Julia Demaree Nikhinson )

Un Mundial ampliado crea un sorteo benigno

La suerte relativamente benigna para los coanfitriones parecen ser una consecuencia de una Copa del Mundo ampliada a 48 equipos, en lugar de 32.

Con tantos equipos y un sorteo con cabezas de serie, era natural que las naciones más grandes se mantuvieran separadas en la fase inicial.

No salió un obvio “grupo de la muerte”.

Francia fue sorteada con Senegal, Noruega y uno de Bolivia, Surinam o Irak.

Inglaterra, cuarta en el ranking de la FIFA, tiene como rivales a Croacia (10), Ghana y Panamá.

La fase de grupos puede deparar sorpresas, pero es difícil presagiar emboscados para las potencias.

El campeón defensor Argentina se las verá contra Argelia, Austria y Jordania, mientras que el campeón europeo España chocará con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

El entrenador de España, Luis de La Fuente, sin embargo, insistió en que el peligro estaba por todas partes, enfatizando en la importancia de ganar el grupo.

De La Fuente mencionó que se encontró con su contraparte argentino Lionel Scaloni y hablaron sobre lo que podría pasar en la fase de eliminación directa.

“Es importante por lo que pueda suceder después”, señaló el seleccionador español. “Ahora me he cruzado con Scaloni y nos hemos dicho que, si alguno de los dos tropieza, podríamos cruzarnos (en dieciseisavos de final). Lo que tenemos que hacer nosotros es lo que podemos controlar”.

Partidos destacados

Marruecos dio la nota en el último Mundial al convertirse en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales. Y tiene la oportunidad de dar un nuevo zarpazo en su primer partido el próximo año contra la poderosa Brasil.

El entrenador de Marruecos, Walid Regragui, dijo que será “uno de los mejores partidos” del torneo.

“Queremos intentar ganar el grupo o al menos pasar a la siguiente fase”, dijo a TV Globo. “Desde la Copa del Mundo de 2022 todos quieren vencernos”.

Inglaterra contra Croacia será una repetición de una semifinal de 2018. Croacia ganó en esa ocasión y fue semifinalista nuevamente en 2022. Inglaterra es uno de los favoritos al título el próximo año después de dos finales consecutivas de la Eurocopa.

Se repetirá una de las mayores batacazos de los mundiales cuandi Francia se enfrente a Senegal. El equipo africano sorprendió 1-0 al entonces campeón defensor Francia en 2002.

“Sabemos que este es un grupo muy difícil, no podemos descansar”, dijo Didier Deschamps, el técnico de Les Bleus.

Grandes pruebas para los más débiles

La pequeña Curazao y Cabo Verde compartirán el escenario con titanes del fútbol internacional.

Curazao es la nación más pequeña por población que se ha clasificado a un Mundial y jugará contra el cuatro veces campeón Alemania. Cabo Verde es el tercer país más pequeño en clasificarse y enfrentará a España.

Escocia, en su primera Copa del Mundo desde 1998, enfrenta una oposición familiar en Brasil. Las naciones se han enfrentado en cuatro ocasiones anteriores en la Copa del Mundo: 1974, 1982, 1990 y 1998, y Escocia no ganó ninguno de ellos.

Los escoceses también fueron agrupados con Marruecos en 1998 y se encontrarán nuevamente.

Haití completa el Grupo C.

Messi y Ronaldo podrían enfrentarse cara a cara

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían establecer un nuevo récord de apariciones en seis mundiales.

Si Argentina y Portugal ganan sus respectivos grupos, el momento más temprano en que los dos cracks podrían encontrarse sería en los cuartos de final en Kansas City.

Messi terminó su larga espera para alzar la Copa del Mundo cuando llevó a Argentina a la gloria en 2022.

Cristiano todavía espera por conquistar el único gran trofeo que se le resiste y esta es seguramente su última oportunidad, dado que tendrá 41 años cuando comience el torneo.