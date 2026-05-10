Barcelona. El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, defendió a los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni afirmando que sus disculpas por haberse peleado fueron suficientes para zanjar el incidente que llevó al club a multarlos a ambos con $590,000.

“Los jugadores han reconocido su error, expresado su arrepentimiento y pedido perdón”, dijo Arbeloa en una conferencia de prensa el sábado en Madrid, su primera aparición pública desde el altercado.

“A mí, con eso me sirve”, añadió. “Lo que no voy a hacer es quemarlos en una hoguera pública, porque no se lo merecen... Valverde y Tchouameni merecen que pasemos página”.

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El forcejeo entre los dos mediocampistas durante la práctica del jueves terminó con Valverde en el hospital para tratarse una herida en la cabeza. Valverde contó que se había golpeado la cabeza contra una mesa y calificó el incidente como “una pelea sin sentido”.

El Madrid indicó que los dos jugadores se habían pedido disculpas mutuamente al día siguiente, cuando se reunieron con directivos del club que investigaban el incidente. También se disculparon con sus compañeros, el cuerpo técnico y los aficionados.

El 15 veces campeón de la Copa de Europa, sin embargo, consideró que el altercado fue una infracción de la disciplina del equipo lo suficientemente grave como para imponerles multas que afectan incluso la cuenta bancaria de un futbolista de élite.

Arbeloa se mostró satisfecho con la forma en que el club había gestionado la situación y agregó que había visto comportamientos peores en su carrera como defensor, que lo llevó al Madrid, Liverpool, West Ham y la selección española.

“Yo tuve un compañero que golpeó a otro con un palo de golf”, comentó, sin dar más detalles. “Situaciones como esta siempre han ocurrido, pero no las estoy justificando”.

Las palabras más duras de Arbeloa no fueron para Valverde y Tchouaméni, sino para quien informó a la prensa sobre la pelea. La noticia fue reportada primero por el diario deportivo español Marca.

“Que se filtren cosas que han pasado en el vestuario me parece una traición al Real Madrid”, manifestó. “Lo que pasa en el vestuario, se debe quedar en el vestuario”.

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Y ahora, visita al Camp Nou con todo por perder

El Real Madrid afronta su segunda temporada consecutiva sin ganar un título importante, pese a contar con la estrella francesa Kylian Mbappé en su plantilla.

Arbeloa, de 43 años, tomó las riendas del equipo en enero, cuando fue ascendido desde el filial para sustituir a Xabi Alonso. Sería una gran sorpresa que no lo reemplazaran cuando termine la temporada, dado el rendimiento irregular de su equipo plagado de estrellas.

El técnico tiene ahora la difícil tarea de reagrupar a sus jugadores para el partido el domingo en el estadio de su acérrimo rival, el Barcelona. Solo una victoria blanca puede impedir que el Barça asegure su segunda Liga consecutiva, y aun así probablemente solo retrasaría la celebración de los catalanes, que tienen 11 puntos de ventaja con cuatro partidos por disputar.

“Yo soy el primer responsable de que seguramente la temporada... seguramente no, seguro, no esté a la altura”, expresó Arbeloa. “Está claro que la frustración y la rabia puede llevarte a situaciones que no quieres. Pero ahora debemos poner el foco (en el choque del domingo)“.

Tchouaméni entrará en la convocatoria del Madrid para el Clásico, indicó Arbeloa, mientras que Valverde será de baja médica por su lesión en la cabeza.