La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) anunció el nombramiento de Jay Mims como director técnico interino y de Víctor Lonchuk como asistente técnico interino de la Selección Mayor Masculina, quienes asumirán la conducción del combinado nacional durante su próxima participación en el torneo FIFA Series.

La designación de ambos entrenadores marca el inicio de una nueva etapa para la selección, con el objetivo de continuar fortaleciendo el crecimiento competitivo del fútbol puertorriqueño en el escenario internacional.

Mims cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol profesional y universitario de Estados Unidos. Entre sus logros más destacados figura su etapa como entrenador principal del club Union Omaha en la USL League One, equipo con el que conquistó el campeonato de la liga en 2021 y por el que recibió el reconocimiento de Entrenador del Año.

PUBLICIDAD

Durante su gestión, Union Omaha se destacó por su consistencia competitiva y figuró entre los líderes de la liga en varias estadísticas colectivas, consolidando un proyecto deportivo exitoso.

A lo largo de su carrera, Mims también ha ocupado cargos en organizaciones como Real Salt Lake, donde se desempeñó como director de “scouting” de la academia y asistente técnico, participando en el desarrollo de numerosos futbolistas profesionales.

Asimismo, fue una figura clave en el crecimiento del programa de fútbol de la University of Nebraska Omaha, donde fundó y desarrolló el proyecto deportivo que posteriormente logró campeonatos de conferencia, clasificaciones al torneo de la NCAA y presencia en los rankings nacionales.

Por su parte, Lonchuk aporta experiencia internacional como entrenador y especialista en rendimiento. El técnico argentino ha formado parte de cuerpos técnicos en clubes y organizaciones como DC United de la Major League Soccer (MLS), Loudoun United en la USL Championship, San Antonio FC en la USL y el CD FAS de El Salvador.

También ha trabajado en el fútbol universitario de Estados Unidos con Iona College, donde integró el cuerpo técnico del equipo que conquistó el campeonato de la conferencia Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC) en la NCAA Division I.

Lonchuk posee además formación académica y técnica especializada, incluida una maestría en Ciencias del Deporte, así como licencias CONMEBOL Pro, UEFA A y USSF A. Su preparación se complementa con certificaciones en análisis de rendimiento, preparación física y tecnologías aplicadas al deporte.

Su experiencia profesional incluye labores en videoanálisis, planificación metodológica, periodización del entrenamiento y desarrollo de talento, aspectos considerados claves en el fútbol moderno.

La FPF indicó que la experiencia combinada de Mims y Lonchuk busca fortalecer el trabajo técnico y competitivo de la selección durante esta ventana internacional.

El torneo FIFA Series representa una oportunidad para que Puerto Rico continúe su proceso de crecimiento al enfrentar rivales internacionales y consolidar el desarrollo del equipo de cara a los próximos compromisos del calendario competitivo.