Las Atenienses de Manatí y las Cangrejeras de Santurce salieron airosas el viernes en la acción de la octava y penúltima semana de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF).

En el Coliseo Juan Aubín Cruz, Manatí superó en cinco parciales a las Criollas de Caguas para dividir los tres puntos disponibles del partido: dos para las Atenienses y uno para el conjunto cagüeño.

Los marcadores del triunfo de Manatí fueron 23-25, 26-24, 31-29, 18-25 y 15-10.

Las Atenienses tomaron control del encuentro al colocarse al frente dos sets por uno, tras remontar en las mangas dos y tres. En el segundo parcial, Caguas llegó primero al punto de set, 24-22, luego de un bloqueo sobre Ariana Pagán. Sin embargo, tres ataques consecutivos de Karla Santos —uno desde la zona zaguera y dos por la zona cuatro— devolvieron la ventaja a Manatí, que cerró el set con un bloqueo de Jomailee Reyes sobre Jenaisya Moore.

PUBLICIDAD

La tercera manga tuvo un desarrollo similar. Las Criollas dominaban 21-16, pero Manatí reaccionó con un avance de 7-2 que incluyó un error de Caguas al devolver el balón sin atacar, enviándolo fuera, para empatar el parcial a 23. A partir de ahí se produjeron igualadas desde el punto 24 hasta el 29, antes de que las Atenienses sellaran el set con un ataque de Santos y un error ofensivo de Moore.

Caguas forzó el quinto parcial, pero Manatí controló el decisivo set y aseguró la victoria.

Cinco jugadoras de las Atenienses anotaron en doble dígito. Santos lideró la ofensiva con 29 puntos, seguida por Shaylee Myers con 20, Solimar Cestero con 13, Reyes con 12 y Emily Elliot con 10.

Por Caguas, Moore sumó 25 puntos, Génesis Collazo 19, Alexandra Sczech 16 y Diana Reyes 14.

Con el triunfo, Manatí mejora su marca a 7-10 y acumula 21 puntos, ubicándose en el cuarto lugar de la tabla. Caguas se mantiene tercero con récord de 8-10 y 26 puntos.

En el otro encuentro de la jornada, las Cangrejeras de Santurce quedaron a cuatro victorias de completar una fase regular invicta al alcanzar su triunfo número 16 de la temporada, esta vez con parciales de 25-19, 18-25, 25-10 y 25-17 sobre las Valencianas de Juncos.

Helena Grozer lideró a Santurce con 18 puntos, seguida por Tamara Otene con 16 y Andrea Rangel con 13. Haley Bush encabezó a Juncos con 13 tantos.

Juncos no sumó puntos en la derrota y permanece en la sexta y última posición con marca de 5-13 y 15 puntos.

La octava semana de la LVSF concluirá el domingo, cuando las Criollas reciban a las Atenienses en el Coliseo Roger Mendoza Vidal desde las 7:00 p.m.