West Palm Beach, Florida. El estelar campocorto dominicano de los Astros de Houston, Jeremy Peña, podría perderse el día inaugural de la temporada debido a la fractura en un dedo que lo obligó a quedarse fuera del Clásico Mundial de Béisbol.

Peña, quien se fracturó el dedo anular derecho tras fildear un roletazo fuerte con la República Dominicana durante un juego de exhibición previo al Clásico el miércoles, será evaluado dentro de dos semanas. Los Astros inauguran el 26 de marzo en casa contra los Angels de Los Ángeles.

“Siento que las últimas 48 horas han sido muy inciertas, pero es lo que es. Las lesiones son parte del juego. Ojalá estuviera ahí afuera jugando con los muchachos”, comentó Peña a los reporteros el viernes.

Se espera que Peña continúe con ejercicios de béisbol durante la próxima semana. El jugador de 28 años fue llamado al Juego de Estrellas por primera vez el año pasado, cuando bateó para .304 con 17 jonrones, 62 carreras impulsadas, 20 bases robadas y un OPS de .840.

“El objetivo es tratar de estar listo para el día inaugural. No sé cómo va a sanar. No sé cómo va a ser el proceso, pero el objetivo siempre es tratar de unirme al equipo para el día inaugural”, comentó Peña.

Si Peña no logra estar listo para el día inaugural, habrá que ver si el boricua y tercera base del equipo, Carlos Correa, vuelve a ocupar la posición que ocupaba antes de su salida de los Astros hacia Minnesota hace tres años atrás.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.