Junior Caminero disparó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada y República Dominicana apaleó 12-3 a Nicaragua ante 35,127 fanáticos para concluir la primera jornada del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol en el loanDepot Park, de Miami.

Julio Rodríguez y Oneil Cruz aportaron también cuadrangulares por los dominicanos, que concretaron la paliza luego que Caminero pegó un cuadrangular que rompió el empate 3-3.

“Cuando corría las bases, no oía a la gente gritar”, dijo Caminero. “Estaba como bloqueado. Lloré al llegar al dugout”.

Manny Machado sacudió un doble en el sexto episodio, antes del garrotazo de Caminero. El jonrón de Rodríguez abriendo la octava y el cuadrangular de tres vueltas de Cruz iluminaron un ataque de seis anotaciones.

Luego de su batazo ante el relevista Stiven Cruz por el jardín central, Caminero se golpeó el pecho y señaló hacia la multitud mientras recorría las bases. Caminero luego fue rodeado por sus compañeros cuando tocó el plato.

“Lo mejor de Junior Caminero es que no le teme a este momento”, señaló el mánager dominicano, Albert Pujols. “Esto es solo un pequeño adelanto de lo que espero que siga haciendo en este torneo”.

República Dominicana amplió la delantera con un elevado de sacrificio de Vladimir Guerrero Jr. en la séptima entrada.

Seranthony Domínguez resolvió la sexta para llevarse el triunfo. Ocho relevistas dominicanos laboraron siete capítulos y dos tercios sin permitir carreras después de que el abridor Christopher Sánchez sacó apenas cuatro outs.

Nicaragua puso fin a la faena de Sánchez con un ataque de dos anotaciones en el segundo acto. Freddy Zamora pegó un doble impulsor y anotó desde la antesala con un error del jardinero izquierdo Juan Soto para colocar a Nicaragua adelante por 3-2.