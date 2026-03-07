Boston. Jaylen Brown anotó 24 puntos, capturó siete rebotes y repartió siete asistencias, y los Celtics de Boston vencieron 120-100 a los Mavericks de Dallas la noche del viernes, en el primer partido de Jayson Tatum en casi 10 meses tras romperse el tendón de Aquiles derecho.

Tatum sumó 15 unidades al encestar seis de 16 tiros de campo, bajar 12 rebotes y conseguir siete asistencias en 27 minutos marcados por la falta de ritmo. Disputó tramos de cinco y seis minutos en su primer encuentro desde que sufrió la lesión durante el cuarto partido de la derrota de Boston ante Nueva York en las semifinales de la Conferencia Este en mayo.

WELCOME BACK, JAYSON TATUM



🏀 15 PTS

🏀 12 REB

🏀 7 AST



298 days ago: Achilles tear.

298 days ago: Achilles tear.

Tonight: A near-triple-double.

Derrick White agregó 20 tantos para ayudar a Boston a ganar por cuarta vez en cinco partidos. Dallas ha perdido seis seguidos.

El número uno del draft, Cooper Flagg, oriundo de Maine y que jugó su primer partido en el TD Garden, registró 16 puntos, ocho rebotes y seis asistencias por Dallas. Klay Thompson terminó con 19 unidades y Naji Marshall aportó 13.

Tatum falló sus primeros seis disparos, incluidos tres triples. Pero siguió buscando a sus compañeros y colocando bloqueos de manera activa para iniciar la ofensiva.

A los Celtics les quedan 19 partidos en la temporada regular, incluidos 11 en el TD Garden, para intentar poner a punto a Tatum de cara a los playoffs.