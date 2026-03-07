Nota del editor: no te pierdas nuestra cobertura de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Visita aquí el sitio especial.

Aaron Judge conectó un jonrón de dos carreras y Brice Turang sumó tres hits y cuatro impulsadas para llevar a Estados Unidos a una paliza de 15-5 sobre Brasil en su debut en el Clásico Mundial de Béisbol.

Había un out y un corredor en base en la primera entrada cuando Judge, el primer jugador en comprometerse con el equipo el pasado abril, conectó su batazo ante Bo Takahashi en el Daikin Park de Houston.

Lucas Ramírez —observado por su padre Manny, 12 veces elegido al Juego de Estrellas— conectó dos jonrones por Brasil. Recortó la ventaja a 2-1 con su jonrón en el inicio del duelo, y su batazo solitario en la octava entrada acercó 8-5 a Brasil.

Con 20 años y 49 días, se convirtió en el jugador más joven en la historia del Clásico con un juego de múltiples jonrones.

Byron Buxton fue golpeado por un lanzamiento en la quinta para ampliar la ventaja de los estadounidenses a 4-1. Turang vació las bases con su doble al jardín izquierdo dos lanzamientos después para poner la pizarra 7-1.

Brasil está en el Clásico apenas por segunda vez y por primera desde 2013. El equipo quedó 0-4 de por vida en el torneo.

Otro momento destacado para Brasil llegó cuando Joseph Contreras, de 17 años y estudiante de último año de secundaria hizo que Judge bateara para una doble matanza con las bases llenas para terminar la segunda entrada. Contreras, el jugador más joven del Clásico este año, es hijo del lanzador José Contreras, quien jugó 11 temporadas en las Grandes Ligas.

El sencillo impulsor de Bryce Harper puso las cosas en marcha en la novena, cuando Estados Unidos añadió siete carreras más. Los estadounidenses recibieron 17 bases por bolas y obligaron a Brasil a realizar 221 lanzamientos.

Aranda jonronea y México derrota a Gran Bretaña

En otro juego, Jonathan Aranda disparó un jonrón de tres carreras para romper el empate en la octava entrada y liderar la victoria de México por 8-2 sobre Gran Bretaña en el Grupo B.

El juego estaba empatado 1-1 tras jonrones solitarios de ambos equipos cuando Gary Gill Hill ponchó a los dos primeros bateadores en la octava. Luego otorgó bases por bolas consecutivas a Jarren Duran y Arozarena antes de que Aranda elevara una recta baja hacia las gradas del jardín izquierdo.

La multitud, compuesta abrumadoramente por aficionados de México, enloqueció mientras Aranda recorría las bases.

“Nunca corrí tan rápido después de un jonrón”, dijo Aranda, primera base de los Rays de Tampa Bay que viene de una campaña en la que bateó para .315 con 14 jonrones y fue seleccionado como All-Star.

Su mánager Benji Gil no se asombró por el batazo: “Será un constante All-Star. Es un bateador con el potencial para ser MVP”.

Alek Thomas amplió la ventaja con un sencillo de dos carreras en la novena y Joey Ortiz añadió un doble impulsor antes de que Arozarena remolcara una carrera con un sencillo que puso el marcador 8-1.

Nacho Alvarez Jr. le dio a México una ventaja de 1-0 en la segunda entrada y Harry Ford empató el juego en la sexta.

Jack Anderson abrió por Gran Bretaña y permitió dos hits y una carrera, con tres ponches en tres entradas. Javier Assad, el abridor de México, toleró dos hits y ponchó a dos en tres innings y dos tercios sin permitir carreras.

Trayce Thompson, hermano menor de la estrella de la NBA Klay Thompson, conectó dos hits por Gran Bretaña, rematados por un doble impulsor en la novena entrada.

Venezuela vence a Países Bajos

En Miami, Javier Sanoja, de los anfitriones Marlins, conectó un jonrón en su estadio, Willson Contreras aportó un sencillo de dos carreras para destacar en el racimo de cuatro anotaciones en el quinto episodio y Venezuela abrió la acción del Grupo D con un triunfo por 6-2 sobre Países Bajos.

Sanoja fue titular en el jardín central en lugar de Jackson Chourio, quien no jugó debido a la inflamación que aún tiene tras recibir un pelotazo en la mano izquierdo durante un partido de exhibición esta semana.

“Tenemos talento en el equipo. Cualquiera puede hacer el trabajo”, dijo el mánager venezolano Omar López sobre Sanoja. “Javier es nuestro super Mario, puede jugar en todas las posiciones”.

Sanoja, Contreras y Wilyer Abreu sumaron dos hits cada uno por Venezuela, mientras que Luis Arráez impulsó dos carreras y Ronald Acuña Jr. anotó dos veces.

Ranger Suárez, el abridor de Venezuela, permitió tres hits y una carrera en dos entradas.

Druw Jones — hijo del mánager de Países Bajos y futuro miembro del Salón de la Fama Andruw Jones — impulsó las dos carreras de Países Bajos, primero con un doble que empató el juego en la segunda entrada y luego con un elevado de sacrificio en la sexta.

Antwone Kelly abrió en la lomita por Países Bajos y permitió cuatro hits y dos carreras en tres entradas.

Australia se mantiene invicta

Por su parte, Australia derrotó 5-1 a la República Checa gracias a un jonrón de tres carreras de Curtis Mead, pelotero de cuadro de los White Sox de Chicago, para mantenerse invicta en el Grupo C.