Ciudad de México. A la gente de Guadalajara le gusta presumir de que es la ciudad más mexicana del país. Y quizá tengan razón. Al fin y al cabo, el estado de Jalisco, donde se ubica la ciudad del occidente, es la cuna del mariachi y del tequila.

Además de la música y la famosa bebida, Guadalajara es una ciudad de impresionante belleza colonial y una pasión arraigada por el fútbol, que ya fue sede de dos Copas del Mundo en 1970 y 1986. Sin embargo, surgieron preocupaciones de seguridad después de una operación militar federal a finales de febrero que derivó en la muerte del líder del cártel de drogas CJNG, Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes.

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Las autoridades locales y federales, así como funcionarios de la FIFA, han manifestado confianza en la seguridad de la ciudad para la Copa del Mundo.

La ciudad fue sede de dos partidos del repechaje intercontinental en marzo pasado, y más de 80,000 aficionados asistieron sin incidentes.

Lugares emblemáticos para visitar

La Catedral de Guadalajara sigue siendo la silueta más reconocible de la ciudad, con sus singulares agujas amarillas neogóticas. En el interior, se encuentra el relicario de Santa Inocencia y una colección de arte histórico.

El Hospicio Cabañas, sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, es un antiguo orfanato que constituye una maravilla arquitectónica diseñada por Manuel Tolsá. Alberga 57 impresionantes murales de José Clemente Orozco.

Escena gastronómica

La identidad culinaria de Guadalajara está definida por sabores intensos y picantes que son motivo de enorme orgullo local, pero queda advertido: los niveles de picante aquí no son para los débiles de corazón, empezando por la icónica “torta ahogada”, un crujiente bolillo de birote relleno de cerdo frito y sumergido en una salsa de tomate picante.

Aunque la birria se ha convertido en una tendencia global, en Guadalajara tradicionalmente se prepara con chivo, no con res. La carne se asa lentamente en un hoyo profundo hasta que se deshace, y luego se sirve en un consomé rico y especiado.

Otro favorito local es la “carne en su jugo”, un platillo que consiste en bistec finamente picado cocido en su propio caldo sazonado, mezclado con tocino crujiente, frijoles y cebollas asadas. Tradicionalmente se sirve en un tazón de barro con una guarnición de rábanos y cilantro, y es ampliamente considerado el máximo platillo reconfortante local.

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Opciones de transporte

No hay transporte público disponible para llegar al estadio y no se permitirá tomar un taxi en la calle para ir directamente a las puertas del estadio en días de partido. Pero las autoridades locales han implementado el programa “Ride al Estadio”, que ofrece autobuses que saldrán desde 10 puntos designados en toda la ciudad para quienes tengan boleto.

Estos autobuses dejarán a los aficionados en la zona de El Bajío, lo que implica una caminata final de 800 metros hasta la entrada. Para ir a la segura, evite los taxis tomados en la calle; utilice bases autorizadas de “sitio” o aplicaciones confiables de transporte.

Consejos para el estadio

Aunque llegar al estadio puede ser relativamente sencillo si lo hace con tiempo, la salida es notoriamente difícil. El recinto está rodeado por autopistas principales que con frecuencia se saturan cuando 48,000 aficionados salen al mismo tiempo. Evite la tentación de pedir un Uber de inmediato; en su lugar, considere esperar una hora en la explanada del estadio o caminar hacia el Periférico cercano para conseguir un viaje.